Uyuşturucu operasyonu: 2 kişi tutuklandı

Adana'nın Pozantı ilçesinde polis ekipleri tarafından Adana-Ankara otoyolu üzerinde gerçekleştirilen uygulamada durdurulan bir otomobilde yapılan aramada 357 gram metamfetamin ele geçirildi.
Araç içerisinde bulunan O.C. ve M.K. isimli şahıslar gözaltına alındı. Şüphelilerin çıkarıldıkları mahkeme tarafından "uyuşturucu veya uyarıcı maddeleri, ruhsatsız veya ruhsata aykırı olarak imal, ithal veya ihraç etme" suçundan tutuklanarak Pozantı M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.