Buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Bağlıağaç köyü mevkiinde, buzlanma nedeniyle bir kamyonet kontrolden çıkarak şarampole kaydı. Kaza sonucunda 23 LD 615 plakalı kamyonette bulunan 2 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparak kaza ile ilgili detaylı bilgi topladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı