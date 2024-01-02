- Asayiş

Buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Bağlıağaç köyü mevkiinde, buzlanma nedeniyle bir kamyonet kontrolden çıkarak şarampole kaydı. Kaza sonucunda 23 LD 615 plakalı kamyonette bulunan 2 kişi yaralandı.
Buzlanma nedeniyle meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı mask
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Elazığ'ın Karakoçan ilçesine bağlı Bağlıağaç köyü mevkiinde, buzlanma nedeniyle bir kamyonet kontrolden çıkarak şarampole kaydı. Kaza sonucunda 23 LD 615 plakalı kamyonette bulunan 2 kişi yaralandı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaparak kaza ile ilgili detaylı bilgi topladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# Elazığ, Karakoçan ilçesi, Bağlıağaç köyü, buzlanma, kamyonet, kaza, yaralı, trafik kazası

02 Oca 2024 - 21:05 - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL