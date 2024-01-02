02 Oca 2024 - 21:01 - Asayiş

Sahte alkol ve kaçak ürün operasyonunda 2 gözaltı

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol ve kaçak ürün satışına yönelik operasyon düzenledi. Dörtyol ve Payas ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda toplamda 73,5 litre sahte içki, 270 litre etil alkol, 125 adet aroma, 2 adet alkol tespit kiti, 155 adet puro ve 18 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.