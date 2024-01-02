Sahte alkol ve kaçak ürün operasyonunda 2 gözaltı

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sahte alkol ve kaçak ürün satışına yönelik operasyon düzenledi. Dörtyol ve Payas ilçelerinde gerçekleştirilen operasyonlarda toplamda 73,5 litre sahte içki, 270 litre etil alkol, 125 adet aroma, 2 adet alkol tespit kiti, 155 adet puro ve 18 adet cinsel içerikli ürün ele geçirildi.
Araştırmada ürünlerin kaçakçılık yoluyla piyasaya sürülmeye hazırlandığı belirlendi. Olayla ilgili A.I. ve M.Ç. isimli şüpheliler gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında 5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu kapsamında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.