Hurdacılara yönelik yapılan denetimde 26 iş yeri kontrol edildi

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ilçesinde hurdacılara yönelik gerçekleştirdikleri uygulamada 26 iş yerini denetledi. Toplamda 123 kişinin sorgulandığı operasyonda, hırsızlık suçundan aranan bir kişi olan E.Ö. yakalandı.
Denetlenen iş yerlerinden 7'sinin ruhsatsız faaliyet gösterdiği, 6'sının ise 2. el eşya alım-satımında kayıt tutmadığı ve 5 iş yerinin güvenlik kamerası bulundurmadığı tespit edildi.
Kurallara uymayan iş yerleri hakkında gerekli idari işlemler yapıldı. Hatay Emniyet Müdürlüğü, asayiş ve güvenlik uygulamalarına devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.