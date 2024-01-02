Otomobil trambüse çarptı! Faciadan dönüldü

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Malatya - Elazığ karayolu Çöşnük Kavşağı mevkiinde akşam saatlerinde bir otomobil, yolcu dolu trambüse çarptı. Kazada panik yaşanırken, 3 kişi ise yaralandı.

Malatya’da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde saat 17.30 sıralarında, M.A. idaresindeki hafif ticari araç ile A.Ö. yönetimindeki otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada A.Ö. ile eşi F.Ö. yaralandı.

Malatya -Elazığ karayolu Çöşnük Kavşağı mevkiinde akşam saatlerinde meydana gelen diğer kazada ise sürücünün kontrolünden çıkan 44 EE 657 plakalı otomobil trambüsle çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Her iki kazada yaralanan toplam 5 kişi çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı