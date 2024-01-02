Otomobil trambüse çarptı! Faciadan dönüldü

Malatya - Elazığ karayolu Çöşnük Kavşağı mevkiinde akşam saatlerinde bir otomobil, yolcu dolu trambüse çarptı. Kazada panik yaşanırken, 3 kişi ise yaralandı.
Malatya’da meydana gelen iki ayrı trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi'nde saat 17.30 sıralarında, M.A. idaresindeki hafif ticari araç ile A.Ö. yönetimindeki otomobil kavşakta çarpıştı. Kazada A.Ö. ile eşi F.Ö. yaralandı.
Malatya -Elazığ karayolu Çöşnük Kavşağı mevkiinde akşam saatlerinde meydana gelen diğer kazada ise sürücünün kontrolünden çıkan 44 EE 657 plakalı otomobil trambüsle çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Her iki kazada yaralanan toplam 5 kişi çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazalarla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.