Şimdiki nesil o heyecanı asla bilmeyecek! Geçmişin mesajlaşma uygulamasıydı, zamana yenildi

Günümüzde sadece bazı resmi işlerde ve yazışmalarda kullanılan, kaybolmaya yüz tutmuş bir iletişim aracı mektup… Uzun yıllar insanların birbiriyle haberleşmesini, işlerin yürütülmesini, kişilerin duygularını ifade etmesini sağladı. Teknolojinin gelişmesiyle hızlı bir şekilde yok olup gitti. Şimdilerde sadece bazı resmi işlerde kullanılan mektup, zamana dair belge niteliği taşıyor.

Zamanın tarihine ve sosyal yapısına ışık tutan günümüze ulaşan mektuplar ise nostaljideki yerini aldı, mektup türü ise tarihin tozlu rafları arasına kaldırıldı. Şimdilerde yazdığımız yazı saniyeler içerisinde karşı tarafa iletiliyor ve hatta ulaşıp ulaşmadığı bile kolay bir şekilde anlaşılıyor.

İLK ÖRNEKLERDE DİPLOMATİK YAZIŞMALAR MEVCUT

Eldeki en eski ve günümüzdekine benzer mektup örnekleri Mısırlı firavunların birbirleri ile yazışmalarından oluşuyor ve milattan önce 15’inci ve 14’üncü yüzyıllara dayanıyor. Bazı kaynaklarda ise eski Sümerlilere ait çivi yazılarında da mektup gibi kullanılmış yazılara rastlandığı biliniyor. Daha sonrasında ise Yunan kaynaklarında bu türe ait örneklere sık sık tanık olunuyor.

HALK ARASINDA YAYGINDI

Önceki kullanımlarında daha çok diplomatik görüşmelerde kullanılan mektup, daha sonrasında yaygınlık kazanıyor ve halk arasında da kullanılmaya başlıyor. Kâğıda ulaşımı olan halkın bazı kesimleri tarafından kullanılmaya başlıyor. Halk arasında kullanılması ise duyguların düşüncelerin mektup içerisine alınmasına, günlük hayatın konu edinilmesine yol açıyor ve mektupların yazılma amacı değişiyor.

EDEBİ MEKTUP

Kâğıda ve mürekkebe ulaşım kolaylaştıkça mektup da yaygınlaşıyor. Dağıtım tarafında ise bazı kurumlar ile mektup gönderimleri zaman geçtikçe gelişiyor. Bir süreden sonra mektup herkes tarafından biliniyor ve edebiyat içerisine giriyor. Ünlü yazarlar ve kalemi güçlü insanlar bu türü geliştirerek sanatsal açıdan zengin yazılar yazıyor. Bu mektuplardan bazılarının ise kitaplaştığı ve yayımlandığı biliniyor. Etik olarak bazı tartışmalara konu olan kişisel mektupların yayımlanması ise günümüzde de bazı eleştirilere maruz kalıyor.

1900’LÜ YILLAR İÇİN ÇOK DEĞERLİ

Daktilonun yaygınlaşması ve kâğıda, mürekkebe ulaşımın da kolaylaşması ile bu tür yaygınlaşıyor. Resmi işlerde ve kişisel haberleşmede de yoğun bir şekilde kullanılıyor. Kişisel anlamda kullanımlarda aşk mektupları dikkat çekiyor. İnsanlar sevgisini ifade etmek için mektup yazıyor. Alınan bu mektuplar ise özenle saklanıyor. Bu döneme yetişen birçok insan tarafından özlemle anımsanan bu mektup anıları ise nostaljideki yerini alıyor.

GÖNDERMESİ KOLAY AMA BEKLEMESİ ZOR

Çoğu insan tarafından yazılmış mektuplar kaybolmaya yüz tutmuşken insanlar mektup anılarını güzel hatırlıyor. Ve birçoğumuz tarafından heyecanla hatırlanan bekleme faslı, güzel anılar olarak aklımızda kalıyor. Yerine ulaşıp ulaşmayacağı bile belli olmayan mektuplar ise doğal olarak çok değerli oluyor ve insanlar için büyük değer atfediliyordu.

KAYBOLMAYA YÜZ TUTTU, GERİYE ESKİ MEKTUPLAR KALDI

Eskide kalan ve güzel hatırlanan mektuplara ise pullar yapıştırılır, öyle gönderilirdi. Bazı insanların ise özenle biriktirdiği pullar bu mektupları göndermek için kullanılırdı. Bazı insanlar tarafından yapılmış pul koleksiyonları ise dönemin özelliklerini üzerinde barındırıyor, tarihe ait ipuçları ve deliller barındırıyor.