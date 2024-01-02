- Asayiş

Malatya’da akıl almaz olay! Alışveriş yaptı, aracına yöneldi, olanlar oldu

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Malatya’da bir kişi, Turgut Özal Mahallesi mevkiinde bulunan bir balıkçıdan alışveriş yaptıktan sonra aracına yöneldiği esnada saldırıya uğradı. Kurşun yağmuruna tutulan şahıs yaralandı.
Malatya’da akıl almaz olay! Alışveriş yaptı, aracına yöneldi, olanlar oldu mask
Malatya’da akıl almaz olay! Alışveriş yaptı, aracına yöneldi, olanlar oldu
Malatya’da akıl almaz olay! Alışveriş yaptı, aracına yöneldi, olanlar oldu
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Malatya’da bir kişi, Turgut Özal Mahallesi mevkiinde bulunan bir balıkçıdan alışveriş yaptıktan sonra aracına yöneldiği esnada saldırıya uğradı. Kurşun yağmuruna tutulan şahıs yaralandı.

Malatya’da cadde ortasında kimliği belirsiz bir kişi tarafından kurşun yağmuruna tutulan şahıs yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Yeşilyurt ilçesi Turgut Özal Mahallesi Gülümser Caddesi üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre, bölgede bulunan bir balıkçıdan alışveriş yaptıktan sonra aracına yönelen E.O.’ya (38) kimliği belirsiz bir kişi tarafından cadde ortasında silahla ateş açıldı. Açılan ateş sonucu sol bacağında yaralanan E.O. kanlar içerisinde yere yığılırken, zanlı kaçarak bölgeden uzaklaştı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, yaralı şahıs Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Bölgede inceleme yapan ekipler 3’ü dolu 8 adet kovan bulurken, E.O.’ya ait olduğu belirtilen aracın lastiğine de kurşun isabet ettiğini belirlendi.

Ekiplerin olayın zanlısını yakalamak için başlatmış olduğu çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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02 Oca 2024 - 20:18 Malatya- Asayiş

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