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Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

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Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ilçesinde uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik gerçekleştirdikleri uygulamada 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı mask
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Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ilçesinde uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik gerçekleştirdikleri uygulamada 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan üst aramalarında, 2 parça halinde 142,80 gram metamfetamin, 2 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve 11 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hatay Emniyet Müdürlüğü, asayiş ve güvenlik uygulamalarına devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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02 Oca 2024 - 20:17 - Asayiş

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