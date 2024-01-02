Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İskenderun ilçesinde uyuşturucu imal ve ticaretine yönelik gerçekleştirdikleri uygulamada 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yapılan üst aramalarında, 2 parça halinde 142,80 gram metamfetamin, 2 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca ve 11 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hatay Emniyet Müdürlüğü, asayiş ve güvenlik uygulamalarına devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı