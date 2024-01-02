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22 yıl sonra kayıp gencin kemikleri bulundu

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Amasya'nın Taşova ilçesinde, 22 yıl önce ortadan kaybolan Hacı Aksu'nun kemikleri bulundu. 2002 yılında askerden hava değişimi nedeniyle annesinin köyüne gelen ve o tarihten beri haber alınamayan Aksu'nun kemikleri, Çaydibi köyünde bulunan ormanlık alanda ortaya çıktı. Yapılan inceleme sonucunda kemiklerin Hacı Aksu'ya ait olduğu belirlendi.
22 yıl sonra kayıp gencin kemikleri bulundu mask
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Amasya'nın Taşova ilçesinde, 22 yıl önce ortadan kaybolan Hacı Aksu'nun kemikleri bulundu. 2002 yılında askerden hava değişimi nedeniyle annesinin köyüne gelen ve o tarihten beri haber alınamayan Aksu'nun kemikleri, Çaydibi köyünde bulunan ormanlık alanda ortaya çıktı. Yapılan inceleme sonucunda kemiklerin Hacı Aksu'ya ait olduğu belirlendi.

Yaklaşık 22 yıl sonra bulunan kemikler, Aksu'nun yakınlarına teslim edildi. Talihsiz gencin kemikleri, Çakırsu Köyü mezarlığında düzenlenen cenaze töreni sonrasında toprağa verildi. Ailenin acısı, gözyaşları arasında yaşandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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02 Oca 2024 - 20:14 - Asayiş

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