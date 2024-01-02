22 yıl sonra kayıp gencin kemikleri bulundu

Amasya'nın Taşova ilçesinde, 22 yıl önce ortadan kaybolan Hacı Aksu'nun kemikleri bulundu. 2002 yılında askerden hava değişimi nedeniyle annesinin köyüne gelen ve o tarihten beri haber alınamayan Aksu'nun kemikleri, Çaydibi köyünde bulunan ormanlık alanda ortaya çıktı. Yapılan inceleme sonucunda kemiklerin Hacı Aksu'ya ait olduğu belirlendi.
Yaklaşık 22 yıl sonra bulunan kemikler, Aksu'nun yakınlarına teslim edildi. Talihsiz gencin kemikleri, Çakırsu Köyü mezarlığında düzenlenen cenaze töreni sonrasında toprağa verildi. Ailenin acısı, gözyaşları arasında yaşandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.