02 Oca 2024 - 20:14 - Asayiş

22 yıl sonra kayıp gencin kemikleri bulundu

Amasya'nın Taşova ilçesinde, 22 yıl önce ortadan kaybolan Hacı Aksu'nun kemikleri bulundu. 2002 yılında askerden hava değişimi nedeniyle annesinin köyüne gelen ve o tarihten beri haber alınamayan Aksu'nun kemikleri, Çaydibi köyünde bulunan ormanlık alanda ortaya çıktı. Yapılan inceleme sonucunda kemiklerin Hacı Aksu'ya ait olduğu belirlendi.