Hatay’da DEAŞ operasyonu: 8 gözaltı

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Operasyon, Dörtyol ilçesinde gerçekleştirildi ve A.E., M.H., H.A. ile A.C. isimli şahıslar gözaltına alındı. Ardından İskenderun ve Belen ilçelerinde yapılan operasyonlarda G.E., A.A., M.B. ile R.B. yakalandı.

Gözaltına alınan 8 şüpheliden 6'sı çıkarıldıkları adli mercilerce tutuklanırken, R.B. ile M.B. hakkında ise elektronik kelepçeli ev hapsi uygulaması yapıldı. Hatay İl Emniyet Müdürlüğü, terör örgütlerine karşı mücadele çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı