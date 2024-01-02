- Asayiş

Trafik kazasında hayatını kaybedenlerin ardından kamyon sürücüsü tutuklandı

ABONE OL Google News Sayfamız

Sakarya'nın Hendek ilçesinde D-100 karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayın ardından kamyon sürücüsü tutuklandı.
Trafik kazasında hayatını kaybedenlerin ardından kamyon sürücüsü tutuklandı mask
+1
Haber albümü için resme tıklayın
ABONE OL Google News Sayfamız

Sakarya'nın Hendek ilçesinde D-100 karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayın ardından kamyon sürücüsü tutuklandı.

Köprübaşı Mahallesi'nde meydana gelen kaza, R.Ç. idaresindeki 67 ABS 485 plakalı kamyon ile Berat Velioğlu (23) idaresindeki 41 K 7781 plakalı otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşti. Kazada otomobil sürücüsü Velioğlu ve araçta bulunan Mehmet Can Yelken (21) yaralandı. Yaralılar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından polis ekipleri tarafından başlatılan inceleme sonucunda kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# soruşturma, Berat Velioğlu, Mehmet Can Yelken, kaza, trafik kazası, Tutuklama, mahkeme, kamyon sürücüsü, kamyon

02 Oca 2024 - 20:06 - Asayiş

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL