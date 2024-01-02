Trafik kazasında hayatını kaybedenlerin ardından kamyon sürücüsü tutuklandı

Sakarya'nın Hendek ilçesinde D-100 karayolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayın ardından kamyon sürücüsü tutuklandı.

Köprübaşı Mahallesi'nde meydana gelen kaza, R.Ç. idaresindeki 67 ABS 485 plakalı kamyon ile Berat Velioğlu (23) idaresindeki 41 K 7781 plakalı otomobilin çarpışması sonucu gerçekleşti. Kazada otomobil sürücüsü Velioğlu ve araçta bulunan Mehmet Can Yelken (21) yaralandı. Yaralılar, yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından polis ekipleri tarafından başlatılan inceleme sonucunda kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilen sürücü, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kazayla ilgili soruşturma devam etmektedir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı