Otomobile ateş açan saldırgan tutuklandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde eski kız arkadaşı ve ailesinin bulunduğu otomobile ateş açan saldırgan, adli makamlarca tutuklandı. Olay, dün gece Emirsultan Mezarlığı mevkiinde meydana geldi. E.E. isimli şahıs, eski kız arkadaşı Gözde İ. ve ağabeyi Alperen İ. ile eşinin içinde bulunduğu otomobile ateş açtı. Araçta bulunan Gözde İ. ve Alperen İ. çeşitli yerlerinden yaralanırken, Alperen İ.'nin eşi ise yara almadan kurtuldu.
Yaralı şekilde hastaneye ulaşan Alperen İ., polis ekipleri tarafından kaçan saldırgan E.E.'yi yakalamak için çalışma başlattı. E.E., Karasu ilçesinde silahıyla birlikte yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayın sebepleriyle ilgili soruşturma devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.