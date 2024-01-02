Feci trafik kazası: 4 Kişi Yaralandı

Batman'ın Gercüş ilçesinde, Şehit Mehmet Ali Atılğan Köprülü Kavşağı'nda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı. Edinilen bilgilere göre, R.A. yönetimindeki 06 DP 3870 plakalı otomobil ile E.A. yönetimindeki 54 PB 456 plakalı otomobil kavşakta çarpıştı.

Kaza sonucu sürücüler de dahil olmak üzere toplamda 4 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri yapılarak Gercüş Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılarla ilgili sağlık durumlarına dair detaylı bilgi verilmedi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı