Masaj salonlarındaki denetimde 10 şüpheli gözaltına alındı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren masaj salonlarına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, 10 şahıs gözaltına alındı. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç önleme ve suçluların tespiti amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında İskenderun ilçesinde bulunan spa merkezleri ve masaj salonlarını denetledi. Yapılan denetimlerde, 8'i yabancı uyruklu olmak üzere toplamda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şahıslara idari para cezası uygulandığı bildirildi. Ayrıca, 3 şüpheli ise sınır dışı işlemleri için Hatay İl Göç İdaresine teslim edildi. Emniyet birimleri, benzer suçların önlenmesi ve toplum güvenliğinin sağlanması amacıyla denetim faaliyetlerine devam etmektedir.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.