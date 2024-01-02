Masaj salonlarındaki denetimde 10 şüpheli gözaltına alındı

Hatay'ın İskenderun ilçesinde faaliyet gösteren masaj salonlarına yönelik gerçekleştirilen denetimlerde, 10 şahıs gözaltına alındı. Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, suç önleme ve suçluların tespiti amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında İskenderun ilçesinde bulunan spa merkezleri ve masaj salonlarını denetledi. Yapılan denetimlerde, 8'i yabancı uyruklu olmak üzere toplamda 10 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili olarak gözaltına alınan şahıslara idari para cezası uygulandığı bildirildi. Ayrıca, 3 şüpheli ise sınır dışı işlemleri için Hatay İl Göç İdaresine teslim edildi. Emniyet birimleri, benzer suçların önlenmesi ve toplum güvenliğinin sağlanması amacıyla denetim faaliyetlerine devam etmektedir.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı