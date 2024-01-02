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Minibüs bariyere çarptı: 1 yaralı

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Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir minibüs, Belediyeevleri Kavşağı viyadük üstünde bariyere çarptı. Minibüsün sürücüsü Hasan Samet Köse yönetimindeki araç, yol ayrımında bariyere çarparken, kazada yolcu olarak bulunan Sefa Uğraş yaralandı.
Minibüs bariyere çarptı: 1 yaralı mask
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Samsun'un Canik ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir minibüs, Belediyeevleri Kavşağı viyadük üstünde bariyere çarptı. Minibüsün sürücüsü Hasan Samet Köse yönetimindeki araç, yol ayrımında bariyere çarparken, kazada yolcu olarak bulunan Sefa Uğraş yaralandı.

Olay yerine sevk edilen ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan yaralı, burada tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
# samsun, Canik ilçesi, trafik kazası, kaza, yaralı, soruşturma

02 Oca 2024 - 19:42 - Asayiş

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