Müezzinin 40 yıllık emekle kurduğu antika eşya müzesi

Karabük'ün Belediye Camii müezzini Cafer Çayır (56), geçmişle gelecek arasında bir köprü oluşturmak amacıyla 40 yıl boyunca antika eşya biriktirerek evinin 3 odasını müzeye dönüştürdü. Babasının bakkal dükkanında başlayan antika tutkusunu zamanla büyüten Çayır, koleksiyonuna 100-150 yıllık Osmanlı eserlerini de ekledi. Müze evinde ayrıca, 6 yıl önce Suriye'nin El Bab bölgesinde şehit olan İstihkam Uzman Onbaşı Umut Ayteki'nin bazı eşyalarını da sergiliyor.

Çayır, antika tutkusunun ticaret ya da al-sat amacı güdmediğini belirterek, geçmişle gelecek arasında köprü oluşturabilecek bir koleksiyon oluşturmayı hedeflediğini söyledi. Müze evini gezenlerin şaşkınlığını ve olumlu tepkilerini vurgulayan Çayır, özellikle orta yaşlı ziyaretçilerin müzeden ayrılmak istemediğini dile getirdi.

Eşyaların evde sığmaması üzerine Çayır'ın gelecek hedefi ise UNESCO şehri Safranbolu'da bulunan konaklarda bu antika eşyaları sergilemek. Bu şekilde Osmanlı kültürünü yansıtabilecekleri bir ortam oluşturarak, güzel hasletleri gelecek nesillere aktarmayı planlıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı