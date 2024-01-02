Sivasspor'da yeni dönem: Bülent Uygun ilk antrenmanına çıktı

Sivasspor'da Teknik Direktör Servet Çetin ile yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Bülent Uygun, takımının başında ilk antrenmanına çıktı. Kırmızı-beyazlılar, Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında oynayacakları Kayserispor maçının hazırlıklarına Vali Lütfullah Bilgin Tesisleri’nde gerçekleştirilen idmanla devam etti.

Antrenman öncesinde Bülent Uygun, oyuncularıyla kısa bir toplantı gerçekleştirdi. Daha sonra açma-germe hareketleri ile başlayan idman, ısınma koşularıyla devam etti ve 5’e 2 top kapma ile pas çalışmalarıyla sona erdi.

Taraftarların da ilgi gösterdiği antrenmanda, Bülent Uygun ile fotoğraf çektirip, formalarını imzalatma fırsatı bulan taraftarlar, yeni teknik direktörlerine desteklerini gösterdi. Sivasspor, Kayserispor maçının hazırlıklarına yarın yapacakları çalışmalarla devam edecek.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı