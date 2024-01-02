Motosiklet-otomobil çarpışması: 17 yaşındaki sürücü ağır yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, motosiklet ile otomobilin çarpışması sonucu 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü ağır yaralandı.

Olay, gece saat 15.30 sularında Nusaybin ilçesi 8 Mart Mahallesi Dicle Caddesi'nde gerçekleşti. Seyir halindeki otomobil ile motosiklet çarpıştı, çarpmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü yola savruldu.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık durumu ciddi olan 17 yaşındaki motosiklet sürücüsü, Nusaybin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri, kaza ile ilgili detaylı bir inceleme başlattı. Kazanın neden meydana geldiği ve sorumluları belirleme amacıyla polis tarafından yapılan incelemenin ardından gerekli hukuki işlemler başlatılacaktır.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı