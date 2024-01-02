İhtiyaç sahibi çifte unutulmaz doğum günü sürprizi

Ağrı'da Türk Kızılay Şube Başkanı Orhan Tatlı ve Kızılay gönüllüleri, ihtiyaç sahibi bir çiftin evine yapmış oldukları özel bir ziyarette, 65 yaşındaki Hatun Özdemir'in hayatında ilk kez doğum gününü kutladı. Ziyaretleri sırasında, 75 yaşındaki Ömer Özdemir ve 65 yaşındaki Hatun Özdemir çiftinin evine konuk olan Kızılay ekibi, Hatun Özdemir'in doğum tarihini öğrenince sürpriz bir kutlama için harekete geçti.

Kızılay Şube Başkanı Orhan Tatlı ve gönüllüler, Hatun Özdemir için doğum günü pastası ve hediyeler hazırlayarak evlerine gittiler. Hatun Özdemir, pastası ve hediyelerle karşılaşınca duygu dolu anlar yaşadı. Doğum günü pastasının mumlarını üfleyen Özdemir, hayatında ilk defa böyle bir kutlama yaşadığını ifade etti.

Kızılay Şube Başkanı Tatlı, yaptıkları ziyaret ve sürprizle ilgili olarak,

"Kızılay olarak ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızın yanında olmaya çalışıyoruz. Hatun teyzemizin doğum gününü öğrenince, ona bir sürpriz yapmak istedik. Hayatında ilk kez doğum günü kutlayan Hatun teyzemizin mutluluğuna ortak olduk. Biz de çok duygulandık. Kızılay olarak her zaman vatandaşlarımızın yanındayız"

dedi.

Hatun Özdemir ise yaşadığı duygu dolu anlarda,

"Hayatımda ilk defa böyle bir şey yaşadım. Çok mutlu oldum. Allah Kızılay’dan razı olsun. Bana böyle güzel bir gün yaşattılar. Benim için çok anlamlıydı. Allah hepsine sağlık versin"

şeklinde duygularını dile getirdi.

Bu güzel etkinlikle, Türk Kızılay'ın sadece maddi yardımlarla değil, aynı zamanda insanların duygusal ihtiyaçlarını da karşılamak için çaba sarf ettiği vurgulanmış oldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı