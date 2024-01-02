- Eğitim

2024 ALES Sınav tarihleri belli oldu

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Yükseköğretim kurumlarına girişte önemli bir aşama olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) 2024 yılında da üç ayrı dönemde gerçekleştirilecek. ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre, başvuru ve sınav tarihleri şu şekildedir:
2024 ALES Sınav tarihleri belli oldu mask
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Yükseköğretim kurumlarına girişte önemli bir aşama olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) 2024 yılında da üç ayrı dönemde gerçekleştirilecek. ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre, başvuru ve sınav tarihleri şu şekildedir:

1. ALES/1 SINAVI

Başvuru Tarihleri: 1-11 Mart 2024
Geç Başvuru: 19 Mart 2024
Sınav Tarihi: 21 Nisan 2024
Sonuç Açıklama Tarihi: 10 Mayıs 2024

2. ALES/2 SINAVI

Başvuru Tarihleri: 3-12 Haziran 2024
Sınav Tarihi: 28 Temmuz 2024
Sonuç Açıklama Tarihi: 16 Ağustos 2024

3. ALES/3 SINAVI

Başvuru Tarihleri: 1-9 Ekim 2024
Sınav Tarihi: 17 Kasım 2024
Bu önemli sınavlar, lisansüstü eğitim ve akademik kariyer hedefleyen adaylar için büyük önem taşımakta. Adayların başvuru süreçlerini takip etmeleri ve belirlenen tarihler içerisinde başvurularını tamamlamaları gerekiyor. 
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02 Oca 2024 - 19:02 Malatya- Eğitim

Muhabir  Haber Merkezi

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