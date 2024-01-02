2024 ALES Sınav tarihleri belli oldu

Yükseköğretim kurumlarına girişte önemli bir aşama olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) 2024 yılında da üç ayrı dönemde gerçekleştirilecek. ÖSYM'nin yayınladığı sınav takvimine göre, başvuru ve sınav tarihleri şu şekildedir:
1. ALES/1 SINAVI
Başvuru Tarihleri: 1-11 Mart 2024
Geç Başvuru: 19 Mart 2024
Sınav Tarihi: 21 Nisan 2024
Sonuç Açıklama Tarihi: 10 Mayıs 2024
2. ALES/2 SINAVI
Başvuru Tarihleri: 3-12 Haziran 2024
Sınav Tarihi: 28 Temmuz 2024
Sonuç Açıklama Tarihi: 16 Ağustos 2024
3. ALES/3 SINAVI
Başvuru Tarihleri: 1-9 Ekim 2024
Sınav Tarihi: 17 Kasım 2024
Bu önemli sınavlar, lisansüstü eğitim ve akademik kariyer hedefleyen adaylar için büyük önem taşımakta. Adayların başvuru süreçlerini takip etmeleri ve belirlenen tarihler içerisinde başvurularını tamamlamaları gerekiyor.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.