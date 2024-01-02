Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

Malatya’da bugün 7 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:
“72 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hüseyin Yalçın’ın taziye adresi: Çarmuzu Mahallesi, Uğur Böceği Sokak, No: 29, Yeşilyurt,
64 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Selaha Karagür’ün taziye adresi: Ataköy Mahallesi, Akbay Caddesi, No:12, Battalgazi,
97 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mercan Bozkurt’un taziye adresi: Çiftlik Caddesi, Arma Kent Sitesi, I Blok, Yeşilyurt,
80 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ayşehan Şanlı’nın taziye adresi: Battalgazi Mahallesi, Göztepe Caddesi, No:79, Battalgazi,
45 yaşında vefat eden ve Örnekköy Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Hüseyin Erdoğan’ın taziye adresi: Örnekköy Mahallesi, Yeşilyurt,
52 yaşında vefat eden ve Konak Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Adnan Çalışkan’ın taziye adresi: Konak Mahallesi, Yeşilyurt,
51 yaşında vefat eden ve Baykan Siirt Mezarlığına defnedilen Gülizar Sarsılmaz’ın taziye adresi: Baykan, Siirt”
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.