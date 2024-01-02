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Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti?

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Malatya’da bugün 7 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:
Malatya’da bugün kaç kişi vefat etti? mask
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Malatya’da bugün 7 kişi vefat etti. Vefat edenlerin isim ve taziye adresleri şu şekilde:

“72 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Hüseyin Yalçın’ın taziye adresi: Çarmuzu Mahallesi, Uğur Böceği Sokak, No: 29, Yeşilyurt,

64 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Selaha Karagür’ün taziye adresi: Ataköy Mahallesi, Akbay Caddesi, No:12, Battalgazi,

97 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Mercan Bozkurt’un taziye adresi: Çiftlik Caddesi, Arma Kent Sitesi, I Blok, Yeşilyurt,

80 yaşında vefat eden ve Malatya Şehir Mezarlığına defnedilen Ayşehan Şanlı’nın taziye adresi: Battalgazi Mahallesi, Göztepe Caddesi, No:79, Battalgazi,

45 yaşında vefat eden ve Örnekköy Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Hüseyin Erdoğan’ın taziye adresi: Örnekköy Mahallesi, Yeşilyurt,

52 yaşında vefat eden ve Konak Mahallesi Yeşilyurt Mezarlığına defnedilen Adnan Çalışkan’ın taziye adresi: Konak Mahallesi, Yeşilyurt,

51 yaşında vefat eden ve Baykan Siirt Mezarlığına defnedilen Gülizar Sarsılmaz’ın taziye adresi: Baykan, Siirt”

 

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02 Oca 2024 - 17:28 Malatya- Gündem

Muhabir  Besime Güner

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