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Çınar kazada yaralanan vatandaşları ziyaret etti

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Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, Malatya-Kayseri Karayolu Akçadağ Develi mevkiinde meydana gelen, 4 vatandaşın hayatını kaybettiği trafik kazasında yaralanan vatandaşları tedavi gördükleri Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde ziyaret ederek ‘geçmiş olsun’ dileklerini paylaştı.
Çınar kazada yaralanan vatandaşları ziyaret etti mask
Çınar kazada yaralanan vatandaşları ziyaret etti
Çınar kazada yaralanan vatandaşları ziyaret etti
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Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar beraberinde AK Parti Yeşilyurt İlçe Başkanı Ramazan Yaylacı ile birlikte Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine giderek, 2 Ocak Salı günü saat 06:30’da meydana gelen trafik kazasında yaralanan vatandaşları hastane odalarında ziyaret etti.

GEÇMİŞ OLSUN DİLEKLERİ İLETİLDİ

Yaralılara ‘geçmiş olsun’ dileklerini paylaşan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, ziyarete eşlik eden Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcılar ile doktorlardan yaralanan vatandaşların son durumları hakkında bilgiler aldı. Yaralılardan kaza anıyla ilgili de bilgi alan Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, hastane çıkışı yaptığı açıklamada, bir daha bu ve benzeri kazaların yaşanmaması temennisinde bulundu.

“RABBİM BU TÜR AFETLERDEN VE KAZALARDAN HEPİMİZİ MUHAFAZA ETSİN”

Malatya-Kayseri Karayolu Akçadağ Develi mevkiinde meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralı vatandaşlara ise acil şifalar dileyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “ Bu sabah Akçadağ Develi mevkiinde yaşanılan trafik kazasında ne yazık ki dört vatandaşımızı kaybettik, çok büyük üzüntü yaşıyoruz, kazada 32 yolcu ise yaralandı. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, ailelerine ise başsağlığı dileklerimi iletiyorum. Trafik kazasında yaralanıp, tedavilerine hastanede devam edilen vatandaşlarımıza ise geçmiş olsun dileklerimizi paylaştık. Cenab-ı Allah’tan en kısa sürede acil şifalar diliyorum. Rabbim bu tür afetlerden ve kazalardan hepimizi muhafaza etsin inşallah” diye konuştu.

Kaynak: BÜLTEN

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02 Oca 2024 - 17:25 Malatya- Gündem

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