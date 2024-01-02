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Sağlık Bakanlığı 2024 personel alımı başvuru detayları

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Sağlık Bakanlığı, 2024 yılında 27 bin sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Bu alımlar kapsamında sağlık sektöründe çeşitli branşlarda personel istihdamı sağlanacak. İşte Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı başvuru detayları:
Sağlık Bakanlığı 2024 personel alımı başvuru detayları mask
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Sağlık Bakanlığı, 2024 yılında 27 bin sözleşmeli personel alımı gerçekleştirecek. Bu alımlar kapsamında sağlık sektöründe çeşitli branşlarda personel istihdamı sağlanacak. İşte Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı başvuru detayları:

BAŞVURU TARİHİ VE ŞARTLARI

2024 Sağlık Bakanlığı 27 bin personel alımı için başvuru tarihi henüz belirlenmemiştir. Başvuru tarihi ve şartları, Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanacak resmi kılavuzla duyurulacak.

BAŞVURU ŞARTLARI

Başvuru şartları, alım yapılacak branşlara göre belirlenecektir. Sağlık Bakanlığı, alım yapılacak pozisyonlara ve branşlara özel başvuru şartlarını belirleyecektir.

BRANŞLAR VE KADROLAR

Diyetisyen (1)

Ebe (9)

Hemşire (2)

Sağlık Memuru (25)

Sağlık Teknikeri (1)

Tabip (3.498)

Uzman Tabip (23.464)

Sağlık Bakanlığı personel alımı için açıklanan branşlar ve kadrolar yukarıda yer alıyor. Detaylı başvuru şartları ve tarihleri, Bakanlık tarafından açıklanacak olan kılavuzda yer alacaktır. Adaylar, resmî duyuruları takip ederek başvuru süreci hakkında güncel bilgilere ulaşabilirler.

 

Kaynak: Haber Merkezi

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02 Oca 2024 - 17:11 - Gündem

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