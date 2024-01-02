Havayı temizliyor; mikropları öldürüyor

Soğuk havaların gitgide etkisini artırdığı Malatya’da kış çaylarına talep de her geçen gün artıyor. Kış çaylarının içerisindeki bitkiler başta kışın artış gösteren birçok hastalığa iyi gelirken aynı zamanda aroması ile damaklarda hoş bir lezzet bırakıyor. Kış çayları hakkında bilgi veren esnaf Selçuk Baran, BUSABAH’a önemli açıklamalarda bulundu.

Kış çaylarının özellikle normal siyah çay ve kahveye alternatif oluşturduğunu kaydeden esnaf Baran, demlenen kış çayının havadaki mikropları da öldürdüğünün altını çizdi.

“SOBANIN ÜZERİNDEN EKSİK OLMAZ”

Kış çaylarının çok tercih edildiğini belirten esnaf Selçuk Baran, “Özellikle virüs döneminde kış çayı çok satıldı. Pandemi döneminde kullananlardan çok olumlu tepkiler aldık. İçerisindekilerin doğal olması sebebi ile şifalı bir bitki çayıdır. Çok tercih edilen bir üründür. İçindeki bitlerin doğal olması hiçbir katkı, koruyucu madde olmaması tamamen kuru meyve ve yapraklardan oluşması nedeni ile çokça tercih ediliyor. 200 gramlık kış çayının fiyatı 45 lira ve bir paketle bir kış geçirilir. 200 gramlık bir paketi 4-5’e böleceksiniz. Kaynayan suya bir avuç atıyoruz 5 dakika kadar kaynatıyoruz ardından 15-20 dakika kadar demlenmesini bekliyoruz. Demlendiği zaman içiyoruz. Suyu bittiği zaman aynı ıhlamur gibi üzerine 3-4 defa su ekleyerek kullanabiliriz. Suyun rengi berraklaşana kadar kullanılabilir. Kış çaylarının içinde küp şekere benzeyen baharatlı bir mesir şekerleri bulunuyor. Her demleme de bir tane demliğin içine bundan atıyoruz. Bu yıllardır kullanılan doğal bir bitkidir özellikle sobalı evlerde sobanın üzerinden eksik olmaz” şeklinde konuştu.

“HAVADAKİ MİKROPLARI DA ÖLDÜRÜYOR”

Kış çayı satışları hakkında bilgi veren esnaf Baran, “Satışları kış aylarına girdiğimiz dönemlerde çok iyiydi. Şu anda da yoğun gidiyor günde 15-20 paket alınıyor. İnternet sitesi üzerinden de satışlarımız var. Özellikle Batı’da İstanbul, Ankara’da, Karadeniz bölgesinde çok tercih ediliyor. Kış aylarında özellikle çayın yanında değişik, alternatif sıcak içecekler aranıyor. Meyve özlü içecekler boyalı olduğu için artık pek fazla tercih edilmiyor ama çay ve kahve yerine alternatif olarak mükemmel bir ürün. Bunu demlediğiniz zaman etrafa çok güzel bir koku saçıyor. Antioksidan özelliği var havayı temizliyor. Havadaki mikroları da öldürüyor. Kış çayı alırken özellikle yapraklı olanlar daha fazla tercih ediliyor. Kış çayı alırken iiçindekiler bölümüne bakıp bitki sayısı fazla olanları almakta fayda var. İçinde ne kadar fazla bitki olursa o kadar etkisi fazla olur. Bir de bunların içerisindeki bitkiler yüz yıllardır kullanılan doğadan, alternatif tıpta kullanılan bitkiler sonradan ilave olarak eklenen hiçbir şey yok” ifadelerine yer verdi

Kış çaylarının içinde hangi bitkiler var;

Ihlamur

Hibiskus

Limon kabuğu,

Portakal kabuğu

Kuşburnu

Hatmi çiçeği

Papatya

Adaçayı

Okaliptus yaprağı

Elma kurusu

Nar kabuğu

Mersin yaprağı

Çuna çiçeği

Zeytin yaprağı

Ayva yaprağı.