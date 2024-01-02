Kayısı çilesinde umutlar TMO’da!

2023 yılında depremlerle birlikte çok kötü bir yıl geçiren Malatyalı kayısı üreticileri, 2024 yılından oldukça umutlular. Özellikle kayısıyla ilgili büyük bir problem yaşayan kayısı üreticileri ellerinde kalan kayısıyı satmak isterlerken, Malatya Ziraat Odaları İl Koordinasyon Başkanı Yunus Kılınç, BUSABAH Medya’ya konuşarak, kayısı üreticileri için bu yeni yıldaki beklentilerini açıkladı.

İlk olarak ÇKS’yle alakalı TARSİM’in poliçeleri kabul etmediği söylentisini değerlendiren ve bununla ilgili bir şey duymadığını dile getiren Yunus Kılınç, ziraat odalarına başvuru yapan çiftçilerde herhangi bir sıkıntı yaşanmadığını ifade etti.

“SİSTEM TIKANDIĞI İÇİN E-DEVLET'E GİREMİYORLAR”

ÇKS başvuru süresinin bir ay uzatılmasını talep eden Kılınç, “ÇKS başvurularıyla ilgili şimdiye kadar herhangi bir sorun oluşmadı. Fakat geçmişte 8 ayda yapmış olduğumuz ÇKS başvurusu 4 aya düşürüldü. Burada da vatandaşın bir kısmı tabii dışarıda oldukları için ÇKS başvurularını yapamayabilirler. Bu nedenle bizim Genel Başkanımız Şemsi Bayraktar ÇKS başvuru süresinin uzatılması için Tarım Bakanlığına müracaatta bulundular. Tabii vatandaşımız son günlere kalınca sistem tıkanıyor. Sistem tıkandığı zaman çiftçilerimiz sisteme giremezler. Biz ziraat odaları olarak çiftçilerimizin başvurularını son güne bırakmamaları için defalarca mesaj attık, çiftçilerimizi uyardık. Ama maalesef son günlerde sanırım sistemde sorunlar var. Bu son günlerde sistem tıkandığı için e-Devlet'e giremiyorlar” diye konuştu.

“BUGÜN SON GÜN”

ÇKS başvuru süresinin uzatılmasını isteyen Kılınç, “Tarım Bakanlığına müracaat edip sürenin bir ay daha uzatılması için talebimiz var. Çünkü bugün son gün. Daha geçmişte de olduğu gibi Tarım Bakanlığı başvurusunu yapamayan çiftçiler için arada bir sistemi açıp kabul edebiliyorlardı. İnşallah yine böyle bir şey yaparlar. En azından vatandaşımız mağdur olmaz diye düşünüyorum” dedi.

“HASATTA VERİM BOLDU”

2023 yılında büyük olumsuzlar yaşandığına dikkat çeken Kılınç, şunları kaydetti:

“Tabii geçen yılı afetlerle geçirdik. 2023 yılı üreticilerimiz açısından da zor bir yıl oldu. 2023 yılı çiftçiler açısından hem bereketli hem de elde edilen ürünün para etmediği ve girdi maliyetlerinin yüzde 200 arttığı bir yıl oldu. 2024 yılı inşallah onları bize unutturur. Çünkü çiftçi geçen yıl hasatta verim boldu, yağışlar olmuştu. Ancak hiçbir üründe çiftçi beklediği fiyatı alamadı. Girdi maliyetleri de çok yüksek olduğu için üreticimiz perişan oldu. Halen şu anda pancarını teslim etmeyen üreticimiz var. Ama pancara yüzde 27 bir artış verildi. Ama herkesin malumu girdi maliyetleri yüzde 100’ün üzerindeydi. Bu konuda da 2024 yılında üreticimizin de bol, bereketli bir kazanç elde edilmesini, bu ekonomik krizlerin, afetlerin durmasını Allah'tan niyaz ediyoruz.”

“2024 YILINDAN BEREKET BEKLİYORUZ”

2024 yılında çiftçiler için umutlu olup olmadığını ifade eden Kılınç, “2024 yılında üreticiler olarak ilk önce bereket bekliyoruz. Yağışların durumu şu anda fena değil, sonbaharda istenilen yağları aldık. Eğer ürünümüz bereketli olursa, para ederse elbette ki üretici mutlu olacak. Ama geçen yılki gibi ürün bol diye ucuz fiyata, maliyetin altında bir piyasa oluşursa da zaten bu iş sıkıntıya girecek. Ve bilhassa kayısı için tamamen üzüntülüyüz. Biz kayısının tüccarların elinden çıkmasını bekliyoruz. Bu sıkıntı Cumhurbaşkanımıza ve Bakanlığımıza kadar iletildi. Artık bu sorun serbest piyasa ekonomisiyle, bu ihracatçılarla çözülecek bir sorun değil. Çünkü bu ihracatçılar bu yıl kayısı üreticisini mahvettiler” söylemine yer verdi.

“ÜRETİCİNİN KAYISISI ELDE KALDI”

Kayısı üreticisinin mağduriyetinin ihracatçılar nedeniyle olduğunu iddia eden Kılınç, “Buğday, arpa ve diğer ürünlerde TMO'nun açıkladığı fiyatlar kabul görüyor. Ama pancar fiyatları düşük oldu. Bu fiyatlar devletin açıklamış olduğu fiyatlardı. Kayısı üreticisinin mağduriyeti 5 ihracatçının yüzünden oluyor. Üreticinin kayısısı elde kaldı. Biz bu yıl yani 2024’te artık Toprak Mahsulleri Ofisi’nin kayısı alması için mücadele edeceğiz. Devletimizin kayısı alımını mutlaka yapması gerekiyor. Başka türlü kayısı üreticisinin zor durumda kurtulmasının başka yolu yok. 2 lisanslı depo yapıldı. Ancak şimdiye kadar Toprak Mahsulleri Ofisi kayısı alımı yapmadı. Bu yıl inşallah Toprak Mahsulleri Ofisine kayısı aldıracağız” şeklinde konuştu.

“ÜRETİCİ SAHİPSİZ DEĞİL”

Kılınç, “Devlet varsa, sivil toplum kuruluşları varsa üreticinin sahibi var demektir” diyerek, “Üretici sahipsiz değil. 2023 yılında ihracatçıların yapmış olduğu olumsuzluklar karşısında kayıtsız kalmayacağız. Bindikleri dalı kestiler. Bundan sonra kayısı alımını devlete yaptıracağız. İnşallah bu kesinlikle olacak. Devletimiz bunun altyapısını oluşturdu. Şu anda lisanslı depolarımız hazır. O zaman Toprak Mahsulleri Ofisi bu ürünü alacak, kayısı ihracatını da Toprak Mahsulleri Ofisi yapacak” dedi.