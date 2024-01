Son zamanlarda artan otobüs kazaları dikkat çekiyor

Emniyet kemerinin önemine dikkat çeken Trafik ve Yol Güvenliği Araştırma Derneği Malatya Temsilcisi Mehmet Kutsal, Emniyet kemerinin yüzde 40’ın üzerinde ölümü önleyen bir sistem olduğunu belirtti. Kutsal, “Yolcularımızın molalar dışında mutlaka yolculuklarına emniyet kemeri takarak devam etmeleri lazım. İnsanlar kurallara uymadıkları zamanlar ölümler meydana geliyor. Her can bizim için kıymetlidir. Herkes kurallara riayet ederse trafikte ne ölüm ne de herhangi bir ağır yaralanmalar meydana gelir” dedi.

Sabah saatlerinde Malatya'da meydana gelen otobüs kazasında 4 kişi hayatını kaybetti. Geçtiğimiz günlerde Kocaeli’nde meydana gelen ve 7 kişinin yaşamını yitirmesine neden olan zincirleme kazayla emniyet kemerinin önemi bir kez daha ortaya çıktı. Emniyet kemerinin takılmaması sonucu ölümlerin yaşanmaması gerektiğini dile getiren ve BUSABAH Medya’ya konuşan Trafik ve Yol Güvenliği Araştırma Derneği Malatya Temsilcisi Mehmet Kutsal, önemli açıklamalarda bulundu.

Emniyet kemerinin insanı araç üzerine 3 noktadan bağlayan bir güvenlik aracı olduğunu dile getiren Trafik ve Yol Güvenliği Araştırma Derneği Malatya Temsilcisi Mehmet Kutsal, emniyet kemerinin insanı yüzde 40’lara varan ölümden kurtulma şansı tanıyan bir sistem olduğunu söyledi.

“GEÇTİĞİMİZ GÜNLERDE BİR OTOBÜS KAZASI OLDU”

“Emniyet kemeri, ölümü yüzde 40’ın üzerindeki bir oranda önleyen bir sistem” diyen Kutsal, “Emniyet kemeri mutlak surette takılması gerekir. Özellikle şimdi biz araçların ön tarafında oturanlar trafik polisine karşı emniyet kemerlerimizi bağlıyoruz, ancak emniyet kemerinin aracın arka tarafında oturulanlar tarafından da bağlanması gerekiyor. Emniyet kemeri otobüsteki tüm yolcular tarafından da mutlaka bağlanması gereken bir kurtarıcıdır. Geçtiğimiz günlerde bir otobüs kazası oldu. En çok emniyet kemeri takmayanlar vefat etti. Çünkü çarpmanın şiddetiyle arabanın önünden bile camdan fırlayanlar olduğu dile getirildi. Mesela şunu da söyleyeyim: 45-50 numaralı koltukta otaranların bile ön camdan fırlayanların olduğu kazalar var. Yani emniyet kemeri çok yönlü bir kurtarma aracı. Diyelim ki otobüs 90 kilometre hızla gidiyorsa içindeki insan da 90 kilometre hızla gidiyor. Otobüs şoförü frene bastığında o içindeki insan 90 kilometre hızla gitmeye devam ediyor. Otobüs fren yaptı, aniden durmaya çalıştı. Emniyet kemeri takmayan insanlar savruluyor” diye konuştu.

“ÇOCUKLARIN GÜVENLİĞİNİ SAĞLAYALIM”

Bazen ailelerin çocuklarını ön koltuğa aldığına dikkat çeken Kutsal, “Bir de şunu söyleyeyim. Aracın ön koltuğunda oturan vatandaşlar, emniyet kemerini takıyorlar ama çocuklarını da kucaklarına alıyorlar. O kucaktaki 5-10 kiloluk çocuk kilometrelerce hızlı giden aracın içinde bir fil ağırlığına ulaşıyor. Herhangi bir frene basma esnasında çocuk kucaktan fırlayıp gidiyor. Burada o çocuğun kurtulma şansı sıfıra düşüyor. Aileler çocuğumu kucağıma alır, giderim diyor ama en ufak kazada çocuklar yaşamını yitiriyorlar. Bunun için dikkatli olalım. Çocukları arka koltuktan almayıp, güvenlerini sağlayalım” ifadelerine dikkat çekti.

“BU SIRALAR DENETİM DAHA DA ARTTI”

Kazaya karışan yolcu otobüslerindeki ölümlerin emniyet kemerinin takılmamasından kaynakladığını söyleyen Kutsal, şunları kaydetti:

“Kazalara karışan otobüsler var. Otobüslerde eskiden bu yana emniyet kemeri takma zorunluluğu var. Bu sıralar denetim daha da arttı. Biz uçaklarda nasıl emniyet kemeri takma zorunluğuna uyup, kemerlerimizi takıyorsak, bizler yolcu otobüslerinde de bu kurala uymamız gerekiyor. Otobüsler de çok büyük tehlike arz ediyor. Otobüslerde her yolcunun mutlaka emniyet kemeri takması gerekiyor. Hata ve hatta muavinin de emniyet kemerini takmayan yolcuları uyarması lazım. Bunu sürekli kontrol etmesi gerekiyor. Bazı firmalar otobüs hareket etmeden önce emniyet kemerinin takılması yönünde uyarılarda bulunuyor. Yolcularımızın molalar dışında mutlaka yolculuklarına emniyet kemeri takarak devam etmeleri lazım. İnsanlar kurallara uymadıkları zamanlar ölümler meydana geliyor. Her can bizim için kıymetlidir. Herkes kurallara riayet ederse trafikte ne ölüm ne de herhangi bir ağır yaralanmalar meydana gelir.”

“İNSANLARIMIZIN BİRAZ DUYARLI OLMASI GEREKİYOR”

Yayaların da kurallara uymadığını dile getiren Kutsal, “Şimdi ben vatandaşlarımıza özellikle Malatya’mızdaki insanlarımızı trafik konusunda uyarmak istiyorum. Zaten Malatya'da trafik diye bir şey kalmadı. Şu anda trafikte büyük bir karmaşa var. Niye, çünkü yıkımlar devam ediyor. Yıkımlar devam ettiği için bir yola giriyorsunuz yollar kapalı, diğer yola giriyorsunuz kapalı. Labirent gibi insanlar aralarda dönüp duruyorlar. Fakat bazen zaruri olmayan şeylerde de insanların artık tamamen kuralları yıktığını görüyoruz. Yani tek taraf, tek yönlü yollara karşı taraftan girmeler, kaldırımlarda değil de yolda yürümeler, kaldırımlara araç park etmeler, olmayacak yerlere araçları bırakmalar giderek yaygınlaştı. 2’li, 3’lü, 4’lü araç park edilen yerlere artık çok sık rastlıyoruz. Yayalara yol verilmiyor. Yayalar kurallara uymuyor. Yani insanlarımızın da biraz duyarlı olması gerekiyor. Ben Malatyalılarımızın duyarlı olmasını istiyorum. Bu trafik kuralları bizim hayatımızı kurtarır. Olmadık yerlerde olmadık kazalar oluyor, olmadık yerden araba çıkıyor. Ters yönden gelen arabalar yayalara çarpıyor. Onun için vatandaşlarımızdan da rica ediyorum, hiç değilse zaruret dışında kuralları terk etmemelerini istiyorum” söyleminde bulundu.