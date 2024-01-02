02 Oca 2024 - 14:41- Gündem G:

Pütürge'nin zengin tarihi ve doğal mirası yaşam ve gezi rehberi

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Pütürge, Malatya'ya bağlı bir ilçe olup, kökeni 300 yıl öncesine dayanan bir geçmişe sahiptir. İlk olarak köy olarak kurulan Pütürge, zamanla bucak ve ilçe statüsü kazanmış, farklı dönemlerde çeşitli yönetim birimlerine bağlandı. Şu anki konumuyla Malatya'ya 74 km mesafede yer alırken, yüzölçümü bin 181 km2.
Pütürge'nin zengin tarihi ve doğal mirası yaşam ve gezi rehberi mask
Pütürge'nin zengin tarihi ve doğal mirası yaşam ve gezi rehberi
Pütürge'nin zengin tarihi ve doğal mirası yaşam ve gezi rehberi
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İlçenin topografyası genel olarak engebeli ve sarp. Düz arazilerin az olduğu bölgede, topraklar genellikle Fırat Nehri'ne dökülen Şiro Çayı'nın geniş vadisi ve çevresindeki dağlık alanlardan oluşur. Dağlık ve tepelik alanlarda yoğunlaşan yerleşim yerleri, tarıma elverişli arazileri dağ ve tepelerin yamaçlarında bulundurur.

Pütürge'nin toplam nüfusu 12 bin 492'dir ve ilçe genelinde 1 belediye ile birlikte toplam 68 mahalle bulunmakta. Bu mahallelerde genellikle tarım ve hayvancılık faaliyetleri sürdürülmekte. Bölge halkı geleneksel yaşam tarzına bağlı ve ilçede okuma yazma oranı oldukça yüksek.

İLÇE SINIRLARI İÇİNDE YER ALAN TARİHİ VE DOĞAL ZENGİNLİKLER ARASINDA ÖNE ÇIKANLAR ŞUNLARDIR

Gerar Kalesi harabeleri, Şiro Çayı'na bakan

Uzuntaş Köyü'nde bulunan Perieş (Dilbersen) Kalesi

Dünyanın 7. harikası olarak bilinen Nemrut Dağı'nın doğu yakası

Nan-ı Guni, Battalgazi gibi tarihi yerler

Tarih açısından, Pütürge'nin adının önceleri Şiro ve İmran olarak anıldığı bilinmekte. Kahta'ya bağlı bir nahiye iken 1870 yılında Elazığ'a bağlanmış ve daha sonra Malatya'ya bağlanarak ilçe statüsü kazanmıştır. İlçe halkının büyük bir bölümünün Kütahya'dan gelen Samanoğulları ve Kopuzoğulları gibi topluluklardan oluştuğuna inanılmakta.

Gezilebilecek yerler arasında, Şiro Çayı'na bakan Gerar Kalesi harabeleri, Tepehan'daki han, Ormaniçi köyündeki aslan kabartması, Nan-ı Guni, Battalgazi ziyareti, Kubbe Dağı ile oradaki kaynak, yaylalar ve diğer doğal güzellikler bulunmakta.

Bağlı bucaklar ve mahalleler arasında ise şu yerleşim birimleri yer almaktadır:

 Aktarla, Alhan, Aliçeri, Arınlı, Arıtoprak, Arslankent, Ağalar, Bakımlı, Balpınarı, Bayırköy, Başmezra, Belenköy, Bölükkaya, Bölünmez, Büyüköz, Deredüzü, Erdemler, Ersele (Düvenlik), Esencik, Esenlik, Gökçeli, Gözlüce, Gündeğer, Gündüz, Hatip, Karakaya, Karşıyaka, Kavaklıdere, Kayadere, Korucak, Kozluk, Koçköy, Köklükaya, Körme, Köylü, Meşedibi, Nohutlu, Ormaniçi, Pazarcık, Poskıran (Kökpınar), Sahilköy, Söğütlü, Şükan, Tatlıcak, Taşbaşı, Taşmış, Taştepe, Tekederesi, Teluşağı, Tepehan, Tosunlu, Ulutaş, Uzunkoru, Uzuntaş, Yamaç, Yandere, Yazıca, Yediyol, Yeşildere, Çamlıdere, Çayköy, Çengelli, Çığırlı, Çukuroymağı, Örencik, Örmeli, Örnekköy, Üçyaka.

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02 Oca 2024 - 14:41 Malatya- Gündem

Muhabir  Türkan Yıldız Kaya

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