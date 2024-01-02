Pütürge'nin zengin tarihi ve doğal mirası yaşam ve gezi rehberi

İlçenin topografyası genel olarak engebeli ve sarp. Düz arazilerin az olduğu bölgede, topraklar genellikle Fırat Nehri'ne dökülen Şiro Çayı'nın geniş vadisi ve çevresindeki dağlık alanlardan oluşur. Dağlık ve tepelik alanlarda yoğunlaşan yerleşim yerleri, tarıma elverişli arazileri dağ ve tepelerin yamaçlarında bulundurur.

Pütürge'nin toplam nüfusu 12 bin 492'dir ve ilçe genelinde 1 belediye ile birlikte toplam 68 mahalle bulunmakta. Bu mahallelerde genellikle tarım ve hayvancılık faaliyetleri sürdürülmekte. Bölge halkı geleneksel yaşam tarzına bağlı ve ilçede okuma yazma oranı oldukça yüksek.

İLÇE SINIRLARI İÇİNDE YER ALAN TARİHİ VE DOĞAL ZENGİNLİKLER ARASINDA ÖNE ÇIKANLAR ŞUNLARDIR

Gerar Kalesi harabeleri, Şiro Çayı'na bakan

Uzuntaş Köyü'nde bulunan Perieş (Dilbersen) Kalesi

Dünyanın 7. harikası olarak bilinen Nemrut Dağı'nın doğu yakası

Nan-ı Guni, Battalgazi gibi tarihi yerler

Tarih açısından, Pütürge'nin adının önceleri Şiro ve İmran olarak anıldığı bilinmekte. Kahta'ya bağlı bir nahiye iken 1870 yılında Elazığ'a bağlanmış ve daha sonra Malatya'ya bağlanarak ilçe statüsü kazanmıştır. İlçe halkının büyük bir bölümünün Kütahya'dan gelen Samanoğulları ve Kopuzoğulları gibi topluluklardan oluştuğuna inanılmakta.

Gezilebilecek yerler arasında, Şiro Çayı'na bakan Gerar Kalesi harabeleri, Tepehan'daki han, Ormaniçi köyündeki aslan kabartması, Nan-ı Guni, Battalgazi ziyareti, Kubbe Dağı ile oradaki kaynak, yaylalar ve diğer doğal güzellikler bulunmakta.

Bağlı bucaklar ve mahalleler arasında ise şu yerleşim birimleri yer almaktadır:

Aktarla, Alhan, Aliçeri, Arınlı, Arıtoprak, Arslankent, Ağalar, Bakımlı, Balpınarı, Bayırköy, Başmezra, Belenköy, Bölükkaya, Bölünmez, Büyüköz, Deredüzü, Erdemler, Ersele (Düvenlik), Esencik, Esenlik, Gökçeli, Gözlüce, Gündeğer, Gündüz, Hatip, Karakaya, Karşıyaka, Kavaklıdere, Kayadere, Korucak, Kozluk, Koçköy, Köklükaya, Körme, Köylü, Meşedibi, Nohutlu, Ormaniçi, Pazarcık, Poskıran (Kökpınar), Sahilköy, Söğütlü, Şükan, Tatlıcak, Taşbaşı, Taşmış, Taştepe, Tekederesi, Teluşağı, Tepehan, Tosunlu, Ulutaş, Uzunkoru, Uzuntaş, Yamaç, Yandere, Yazıca, Yediyol, Yeşildere, Çamlıdere, Çayköy, Çengelli, Çığırlı, Çukuroymağı, Örencik, Örmeli, Örnekköy, Üçyaka.