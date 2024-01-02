Bir kaza haberi daha!

İlk alınan bilgilere göre bugün öğle saatlerinde Yakınca Mahallesi, Yakınca Sokak civarında trafik kazası meydana geldi. Bir kişinin yaralandığı bildirilen trafik kazasına ilk müdahaleyi ise Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri yaptı. Kaza alanına intikal eden itfaiye ekipleri yaralıyı araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Bugün öğle saatlerinde Yakınca Mahallesi, Yakınca Sokak civarında trafik kazası meydana geldi. Meydana gelen kazada bir kişinin yaralandığı bildirildi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi ve Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri tarafından yapılan çalışma ile yaralı araç içerisinden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.