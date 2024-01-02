- Asayiş

Bir kaza haberi daha!

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İlk alınan bilgilere göre bugün öğle saatlerinde Yakınca Mahallesi, Yakınca Sokak civarında trafik kazası meydana geldi. Bir kişinin yaralandığı bildirilen trafik kazasına ilk müdahaleyi ise Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri yaptı. Kaza alanına intikal eden itfaiye ekipleri yaralıyı araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.
Bir kaza haberi daha! mask
Bir kaza haberi daha!
Bir kaza haberi daha!
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İlk alınan bilgilere göre bugün öğle saatlerinde Yakınca Mahallesi, Yakınca Sokak civarında trafik kazası meydana geldi. Bir kişinin yaralandığı bildirilen trafik kazasına ilk müdahaleyi ise Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri yaptı. Kaza alanına intikal eden itfaiye ekipleri yaralıyı araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Bugün öğle saatlerinde Yakınca Mahallesi, Yakınca Sokak civarında trafik kazası meydana geldi. Meydana gelen kazada bir kişinin yaralandığı bildirildi. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri yönlendirildi ve Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Ekipleri tarafından yapılan çalışma ile yaralı araç içerisinden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

 
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02 Oca 2024 - 14:31 Malatya- Asayiş

Muhabir  Türkan Yıldız Kaya

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