Fazla Nostalji Yapmak Bünyeye Zarar!

Birçok kişi, "Ah nerede o eski bayramlar, eskiler böyle miydi..." gibi cümlelerle geçmişe özlem duyar. Ancak zamanın hızla geçtiği bir gerçektir ve insanoğlu eski günlere olan özlemini bir türlü bırakamaz. Klinik Psikolog Gökşin Aköz, nostalji yapmanın zaman zaman keyif verici, zaman zaman hüzünlendirici olduğunu belirtirken, geçmişe takılı kalmanın depresif ruh hali, yetersizlik hissi ve patolojik problemlere neden olabileceği uyarısında bulunuyor.

AZI KARAR ÇOĞU ZARAR

Southampton Üniversitesi'nde yapılan bir çalışma, felaket senaryoları ve yalnızlık vurgulayan kişilik testine tabi tutulan katılımcıların nostaljiye daha fazla yöneldiklerini ve bu sayede endişe ve depresif duygularının azaldığını gösteriyor. Bu bulgular, nostaljinin bir savunma mekanizması olarak işlev görebileceğini ortaya koyuyor.

Moodist Hastanesi'nden Klinik Psikolog Gökşin Aköz, "Nostalji, geçmişin sadece anılması değil, aynı zamanda geçmişin içindeki duyguların tekrar yaşanması anlamına gelir. Bu duygusal bağlantı, insanların geçmişteki mücadelelerini hatırlayarak güçlenmelerine ve geleceğe umutla bakmalarına olanak tanır" diyor. Ancak Aköz, nostaljinin olumlu etkilerinin, takıntılı bir şekilde geçmişe saplanmanın riskleri olduğunu da ekliyor.

Aköz'e göre, nostalji olumlu etkilere sahip olabilir: "Nostalji, ağrı algısını azaltabilir ve istenmeyen uyaranları yöneterek acı verici deneyimleri çerçeveleyebilir." Ancak aynı zamanda sürekli geçmişi düşünen kişide kaygı, hüzün ve depresyon gibi duygusal sorunlara neden olabilir. Fiziksel etkiler arasında ise kalp krizi, tansiyon ve şeker yükselmesi gibi durumlar bulunabilir.

Sonuç olarak, nostaljinin sağlıklı bir düzeyde yaşandığında yararlı olabileceğini belirten Aköz, ancak takıntılı bir hal alması durumunda duygusal baş etme konusunda zorluklar yaratabileceğini vurguluyor. Geçmişe özlem dediğimiz nostalji, geçmiş ve gelecek arasında bir bağlantı kurarak süreklilik algısı sağlar ve sağlıklı bir düzeyde yaşandığı sürece yararlıdır.

Kaynak: BÜLTEN