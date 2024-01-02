Başvurmadıysanız bugün son gün Faydalanmak için kayıt şart

Çiftçi Kayıt Sistemine kayıt olan çiftçilerin faydalanabildiği tarımsal destekler için çiftçi kayıt sistemi başvuruları bugün sona eriyor. Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) için e-Devlet üzerinden veya ‘Tarım Cebimde’ uygulaması ile başvuru yapılabilecek.

ÇİFTÇİ KAYIT SİSTEMİ NEDİR?

Çiftçiler Çiftçi Kayıt Sistemi(ÇKS) için e-Devlet üzerinden veya ‘Tarım Cebimde’ uygulaması ile başvurulabilecek. Tarımsal desteklemelerin izlenilebilir, denetlenebilir, raporlanabilir ve sorgulanabilirliğinin sağlanması; doğru ve sağlıklı değerlendirilmelerin yapılabilmesi için çiftçi bilgilerinin merkezi bir veri tabanında toplanmasını zorunlu kılan bir kayıt sistemi olan Çiftçi Kayıt Sistemine kayıt olan çiftçiler, uygulanacak tarımsal desteklerden faydalanabiliyor. Çiftçi Kayıt Sistemi 2005 yılında yürürlüğe girdi ve 2023 yılı itibari ile sisteme 20 milyonun üzerinde çiftçi kayıt oldu.

Çiftçi Kayıt Sistemi tarımsal bir veri taban olarak, tarım faaliyetini yürüten kişileri kayıt altına alma sistemidir. Çiftçi Kayıt Sistemine kayıt olan çiftçiler; devlet kurumları bankalar ve özel kuruluşlar tarafından sunulan gelişmiş olanaklardan yararlanabiliyor. Çiftçi Kayıt Sistemine ilk defa başvuracak olan çiftçiler belgeyi il veya ilçe müdürlüklerinden temin edebilirler.