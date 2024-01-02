Ağır Hasarlı Binanın Yıkımı Anbean Kaydedildi

Elazığ’da ağır hasarlı binanın tek dokunuşla yıkım anı cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen yıkıcı depremlerden etkilenen iller arasından bulunan Elazığ’da ağır hasarlı binaların yıkımı da sürüyor. Bu çerçevede, merkeze bağlı Doğukent Mahallesi'nde yıkımına başlanan 4 katlı bina, iş makinesinin makasını vurmasıyla bir anda yerle bir oldu. Ortalık toz bulutu ile kaplanırken, o anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

Öte yandan, yıkım çalışmaları dron ile havadan görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı