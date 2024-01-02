Yeni yılın ilk şoku: Yaralıların tedavisi sürüyor

Bugün Malatya’da gerçekleşen otobüs kazasında yaralanan 36 kişini tedavisinin devam ettiği bildirildi. Meydana gelen ciddi kazada 4 vatandaşımız hayatını kaybederken 36 kişi de yaralandı. Yaralılardan 1 vatandaşımızın ise sağlık durumunun ağır olduğu bilgisi verildi. Hayatını kaybeden 4 yolcunun cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Malatya'nın Akçadağ ilçesi Develi Mahallesi yakınlarında sabah erken saatlerde meydana gelen yolcu otobüsü kazasında 4 kişi öldü, 36 kişi ise yaralandı. Yaralanan 36 kişinin Malatya’daki hastanelerde tedavisi sürüyor. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla hastaneye kaldırılırken, hayatını kaybeden 4 yolcunun cenazesi otopsi için Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

BİR VATANDAŞIMIZIN DURUMU AĞIR

Yaralılar Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Turgut Özal Tıp Merkezi ve Battalgazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenilirken tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, yaralıları tedavi gördükleri hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı