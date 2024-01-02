Dikkat! Son gün 17 Ocak 2024

Seçmen askı listelerinin ivedilikle incelenmesi ve gerekli düzeltmelerin yapılması, seçim sürecinin sağlıklı ve demokratik bir şekilde işlemesi adına önemli. Vatandaşlar, YSK'nın resmi internet sitesi veya e-devlet üzerinden kolayca seçmen listelerine erişebilirler.

Seçim askı sürecinde dikkat edilmesi gereken önemli tarihlerden biri de 17 Ocak 2024'dür. Bu tarihe kadar vatandaşlar, seçmen askı listelerini kontrol ederek kayıtlarının doğruluğunu kontrol etmeliler. Ayrıca, bilgi güncellemeleri ve düzeltmeler için de 17 Ocak 2024 son gün olarak belirlendi.

Seçmenlerin, seçmen askı sürecini aktif bir şekilde takip etmeleri ve gerekli işlemleri zamanında gerçekleştirmeleri, demokratik haklarını en iyi şekilde kullanabilmeleri için önemlidir. Bu çerçevede, YSK'nın resmi kaynaklarından alınan güncel bilgilerle vatandaşlar seçim sürecine aktif bir şekilde katılım sağlayabilirler.

Kaynak: Haber Merkezi