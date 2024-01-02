Yeşilyurt'ta çalışmalar sürüyor

Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri, ilçenin ulaşım ağını hem genişletmek hem de araç ve yaya trafiğini güvenli ve konforlu hale getirmek amacıyla; imar yollarını açma, sıcak asfalt ve sathi kaplama serimleri, alt yapı malzeme serimleri, yol bakım ve onarımları, kilit taşı döşeme ve kaldırım yenileme hizmetlerine devam ediyor.

KALICI ÇÖZÜMLER GETİRİLİYOR

Muhtarlardan ve vatandaşlardan gelen taleplere göre hizmet ağını genişleten Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekiplerinin yürüttüğü çalışmalar neticesinde merkez ve kırsal bölgelerin ulaşım ağı baştan aşağıya yenileniyor. İlçede altyapı çalışmaları tamamlanan sokaklar ve caddelerde bozulan yollara asfalt dökülerek, vatandaşların konforu ve trafiğin güvenliği sağlanıyor.

Yeşilyurt’un her noktasında belirlenen hizmetleri başarıyla yerine getiren Yeşilyurt Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü Ekipleri araç ve yaya trafiğinin hızlı, akıcı ve konforlu hale gelmesi için çaba harcarken, büyük emeklerle hayata geçen hizmetler neticesinde 6 Şubat depremlerinden sonra oluşan sorunlara kalıcı çözümler getiriliyor.

“YAŞAM KALİTESİNİ YÜKSELTECEK”

Çalışmaların belli bir program dâhilinde devam ettiğini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, yapılan her hizmetin Yeşilyurt’un yaşam kalitesini yükselttiğini ifade etti. Yaşanan deprem felaketlerinden sonra gerek enkaz ve hafriyat kaldırma gerekse de aşırı kullanımdan dolayı yıpranan yolları teker teker düzenlediklerini dile getiren Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, göreve geldikleri günden beri Yeşilyurt için çalıştıklarını ve vatandaşların hizmetkârı olmaya devam ettiklerini bildirdi.

“ULAŞIM AĞIMIZIN KALİTESİNİ SÜREKLİ YÜKSEKTE TUTACAĞIZ”

İlçe merkezi başta olmak üzere her mahallede planlı ve titiz bir çalışma yürüttüklerini söyleyen Yeşilyurt Belediye Başkanı Mehmet Çınar, “Yaşadığımız deprem felaketlerinden sonra ilçemizin dört bir tarafına kaliteli ve güzel hizmetler taşıyarak merkez ve kırsal yaşam alanlarımızın eksikliklerini belli bir program dâhilinde gideriyoruz. Enkaz ve hafriyat kaldırma işlemlerinden dolayı bozulan yollarımızı ve kaldırımlarımızı düzenleyerek cadde ve sokaklarımızın yaşam kalitesini artırmaktayız. Mahallelerimizde tespit ettiğimiz ihtiyaçları, mahalle muhtarlarımız ve hemşehrilerimizin taleplerini de göz önünde bulundurarak gideriyoruz. İlçemiz ayrıca bir tarım kentidir, bağ ve bahçe işlerinin devam ettiği mahallelerimizde araç ve yaya trafiğini daha rahat ve kolay hale getirmek içinde ilçemizin en ücra noktasına kadar yatırımlarımızı taşıyoruz. Amacımız, araç ve yaya trafiğini daha akıcı hale getirmek ve konforlu ulaşım sağlamaktır, 2023 yılı için belirlediğimiz hedeflerimizin ise üzerine çıktık. İnşallah yeni yılda da çalışma tempomuzu sürekli artırıp vatandaşlarımızın hak ettiği hizmetleri yerine getirmeye devam edeceğiz. İlçemizin dört bir tarafını konforlu yollarla donatarak vatandaşlarımızın evlerine, iş yerlerine, bağ ve bahçelerine gidiş ve gelişlerini kolaylaştırıp ulaşım ağımızın kalitesini sürekli yüksekte tutacağız. Mesai mefhumu gözetmeksizin yaz kış demeden, her mahallemizde üstün bir gayretle çalışarak verilen görevleri layıkıyla yerine getiren mesai arkadaşlarımı canı gönülden tebrik ediyorum” diye konuştu.

Kaynak: BÜLTEN