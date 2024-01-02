02 Oca 2024 - 10:03 - Asayiş

Facia gibi kazada hayatını kaybedenlerin kimliği belli oldu

Malatya’da bu sabah Akçadağ ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında 4 kişi hayatını kaybederken, 1’i ağır 36 kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri de tespit edildi. İşte ayrıntılar…