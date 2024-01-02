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Facia gibi kazada hayatını kaybedenlerin kimliği belli oldu

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Malatya’da bu sabah Akçadağ ilçesinde meydana gelen otobüs kazasında 4 kişi hayatını kaybederken, 1’i ağır 36 kişi de yaralandı. Kazada hayatını kaybedenlerin kimlikleri de tespit edildi. İşte ayrıntılar…

Facia gibi kazada hayatını kaybedenlerin kimliği belli oldu mask
Facia gibi kazada hayatını kaybedenlerin kimliği belli oldu
Facia gibi kazada hayatını kaybedenlerin kimliği belli oldu
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Malatya'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen kazada Süleyman Savaş Evliyagil, Esma Donak, Gülizar Sarsılmaz ve Abuzer Ak hayatını kaybetti.

Kaza, Akçadağ ilçesi Develi Mahallesi'nde D300 karayolu üzerinde saat 06.30 sıralarında meydana geldi. Kayseri'den Malatya'ya giden Y.K. kontrolündeki Medine Turizm'e ait 44 AK 041 plakalı yolcu otobüsü, aşırı buzlanma nedeniyle şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Yan yatan otobüse, arkadan gelen 06 CHL 767 plakalı PTT'ye ait kamyon çarptı.

Kazada otobüs şoförü ile toplam 1'i ağır 36 kişi yaralanırken, Süleyman Savaş Evliyagil, Esma Donak, Gülizar Sarsılmaz ve Abuzer Ak hayatı

nı kaybetti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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02 Oca 2024 - 10:03 Malatya- Asayiş

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