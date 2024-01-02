Son Dakika! Facia gibi kaza: Malatya’da yolcu otobüsü kazası: 4 ölü 1'i ağır 36 yaralı

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Bugün sabah saatlerinde posta kamyonu ve yolcu otobüsünün karıştığı kazada 4 kişi hayatını kaybederken 1 ağır 36 kişide yaralandı.

Akçadağ ilçesi Develi Mahallesi mülki sınırları içerisinde bulunan D-300 Karayolu üzerinde bugün saat 06.30 sıralarında Y.K. isimli şahsın yönetiminde bulunan 44 AK 041 plakalı yolcu otobüsü Kayseri istikametinden Malatya istikametine seyir halinde ilerlediği esnada, direksiyon hâkimiyetinin kaybedilmesi sonucu devrilmiştir. Yolcu otobüsünün devrilmesinin akabinde PTT’ye ait 06 CHL 767 plakalı kamyon sürücüsü İ.A.’ın devrilen otobüse arkadan çarpması sonucu ölümlü ve yaralamalı trafik kazası meydana geldi.

Akçadağ’da Malatya Kayseri yolu üzerinde bu sabah saatlerinde yolcu otobüsü ve posta kamyonunun karıştığı trafik kazasında 4 kişi hayatını kaybederken 1'i ağır 36 kişi de yaralandı.



Facia gibi kazada Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri müdahalede bulunarak ilk belirlemelere göre 4 kişinin hayatını kaybettiğini ve 1'i ağır 36 kişinin yaralandığını açıkladı.

Yaralı şahıslardan 10’u Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine, 13’ü Turgut Özal Eğitim ve Araştırma Hastanesine ve 4’ü Battalgazi Devlet Hastanesine sevk edildi. Cumhuriyet Savcısının talimatları doğrultusunda tahkikata başlanıldı.