Bugün Malatya’da neler oldu?

Malatya’da bugün ne oldu? Hangi gelişmeler yaşandı? Malatya özelinde yaşanan son dakika haberler nelerdi? İşte BUSABAH Medya’nın gündemine yansıyan tüm gelişmeler…

AKŞAM SAATLERİNDE ACI HABER! MALATYA’DA KAZA CAN ALDI

Malatya’da Cumhuriyet Örnek Mahallesi mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18645499/aksam-saatlerinde-aci-haber-malatyada-kaza-can-aldi#google_vignette

“O BÖLGELERDE İLLA Kİ DEPREM OLACAK”

Gazi Üniversitesi DEMAR Müdürü Prof. Dr. Abdussamet Arslan, 6 Şubat depremlerin ardından fay hatlarında 9 metrelik atılımlar meydana geldiğinin altını çizerek, “İnanılmaz derecede yüksek bir rakamlar bunlar. Kuzeydoğu ve Güney kısmı gerildi. Kuzeydoğu kısmı; Malatya’dan başlar Elazığ dahil olmak üzere Bingöl’e dahi gidebilecek bir hat” dedi. Arslan, Bingöl,-Erzincan ve Marmara-Ege bölgesini de uyararak, “Buralarda illa ki deprem olacak” dedi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18645417/malatyadan-basliyor-bingole-kadar-uzaniyor-o-bolgelerde-illa-ki-deprem-olacak

MALATYA’DA ELEMENDİK KONTEYNER KENTTE İSYAN

Malatya'da bulunan Elemendik konteyner kentte yaşanan elektrik kesintisi ve bu duruma bağlı olarak iki üç gündür devam eden market kapanmaları, vatandaşları isyana sürükledi.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18644556/malatyada-elemendik-konteyner-kentte-isyan

O DEPREM SONRASI YER BİLİMCİLERDEN UYARI YAĞDI!

Tunceli iline bağlı Pülümür ilçesinde meydana gelen 4,2 büyüklüğündeki deprem, bölgede dikkat çekti. Depremin Yedisu Fayı üzerinde gerçekleşmiş olması, uzmanları ve bölge halkını tedirgin etti.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18644462/o-deprem-sonrasi-yer-bilimcilerden-uyari-yagdi

ADEM BÜYÜK MALATYA FUTBOLUNDA BİR İLKE İMZA ATTI

Türk futbolunun önemli isimlerinden Adem Büyük, kariyerinde farklı kulüplerde sergilediği performans ve gösterdiği liderlikle dikkat çekiyor. 2017-2018 sezonunda Kasımpaşa'dan Yeni Malatyaspor'a transfer olan Büyük, burada gösterdiği etkili futbol ile kısa sürede taraftarların sevgisini kazandı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18643270/adem-buyuk-malatya-futbolunda-bir-ilke-imza-atti

JEOLOJİ PROFESÖRÜ “MALATYA FAYI PASİF” DEDİ NEDENLERİNİ SIRALADI

Şubat depremlerinin ardından açıklamaları ve bölgede yaptığı araştırmalarıyla sık sık gündeme gelen Prof. Dr. Mehmet Önal, Malatya Fayının pasif olduğunu bildirdi. Son zamanlarda Çöşnük Fayına dikkat çeken ve Çöşnük Fayının olmadığını iddia edenlere karşı belgeler sunan Önal, Malatya Fayının pasif olmasının nedenlerini sıraladı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18642167/jeoloji-profesoru-malatya-fayi-pasif-dedi-nedenlerini-siraladi

İŞTE MALATYA’NIN SEMBOLÜNDE SON DURUM

Malatya'nın simgelerinden biri olan ve tarihinde üç büyük depremde hasar aldıktan sonra yeniden ayağa kaldırılan 180 yıllık Hacı Yusuf Taş Cami, 6 Şubat depremlerinin ardından tamamen yıkıldı.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18641587/uc-buyuk-depremi-atlatti-ancak-6-subatta-yikildi-iste-malatyanin-sembolunde-son-durum

HEKİMHAN İLÇESİNİN İPEK YOLU'NUN STRATEJİK NOKTASINDA KÖKLERİ, TARİHİ VE TİCARETİN DERİN İZLERİ

Hekimhan İlçesi, İpek Yolu ve Kral Yolu üzerinde stratejik bir konuma sahip olması sebebiyle zengin bir tarih geçmişine sahip. M.Ö. 2. yüzyıl ile M.S. 14. yüzyıl arasında İpek Yolu'nun önemli geçiş noktalarından biri olarak kullanılan bu bölge, ticaret hayatı açısından büyük bir lojistik merkezi oldu.

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18640787/hekimhan-ilcesinin-ipek-yolunun-stratejik-noktasinda-kokleri-tarihi-ve-ticaretin-derin-izleri

KONTEYNER KENTLERE HANGİ OTOBÜSLER GİDİYOR?

Malatya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Hizmetleri MOTAŞ tarafından şehir içi toplu taşıma yapılıyor. İşte Malatya’da 16K Merkez-Teknopark Konteyner Kent, 2K Elemendik Konteyner Kent ve 28E Samanköy Konteyner Kent’e ulaşım sağlayan otobüslerin kalkış saatleri…

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18640285/konteyner-kentlere-hangi-otobusler-gidiyor-motas-otobuslerinin-hareket-saatleri

LEZZETİN DAMGASINI VURAN ARAPGİR MUTFAĞI

Malatya'nın Arapgir ilçesi, geçmişten günümüze uzanan zengin ve özgün bir yemek kültürüne sahip. Bu kültür, geleneksel ve lezzetli yemekleriyle tanınmakta. İşte Arapgir ilçesine özgü bazı lezzetler:

Haber linki: https://www.busabahmalatya.com/haber/18640521/lezzetin-damgasini-vuran-arapgir-mutfagi

DEPREM DEĞİL, VİCDANSIZLIK VE LİYAKATSİZLİK ÖLDÜRÜYOR!

Japonya'nın Ishikawa eyaletinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle 2 kişi hayatını kaybederken, 50’den fazla ev yıkıldı. Benzer büyüklüklerdeki deprem Türkiye’de 50 binden fazla kişiyi, Malatya’da ise bin 237 kişiyi hayattan kopardı. Bu durum bir kez daha gösterdi ki, deprem değil, malzemeden çalıp insan hayatını hiçe sayan vicdansızlık, yapılaşma konusunda liyakatin, sıkı denetimin olmaması ve bilumum sebep öldürüyor!