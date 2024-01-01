Japonya’da 2, Türkiye’de 50 bin can kaybı Deprem değil, vicdansızlık ve liyakatsizlik öldürüyor!

Japonya'nın Ishikawa eyaletinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki deprem nedeniyle 2 kişi hayatını kaybederken, 50’den fazla ev yıkıldı. Benzer büyüklüklerdeki deprem Türkiye’de 50 binden fazla kişiyi, Malatya’da ise bin 237 kişiyi hayattan kopardı. Bu durum bir kez daha gösterdi ki, deprem değil, malzemeden çalıp insan hayatını hiçe sayan vicdansızlık, yapılaşma konusunda liyakatin, sıkı denetimin olmaması ve bilumum sebep öldürüyor!



50 EV YIKILDI

Japonya'nın Ishikawa eyaletinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremde bilanço netleşiyor. Japonya Polis Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, Nanao şehrinde 2 kişinin deprem nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Wajima İtfaiye Departmanı, depremde bölgede bulunan 50’den fazla evin yıkıldığını açıkladı. Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshimasa Hayashi ise, 6 kişinin enkaz altında kaldığını bildirdi. Nomi şehrinde yaklaşık 100 kişi kamu binalarına sığınırken, Yamagata eyaletinde yaklaşık 2 bin kişi belediye tesislerine tahliye edildi.



BİR AY ÖNCE AYNI ÖRNEK FİLİPİNLER’DE OLDU

Aralık ayının başında Filipinler'in güneyindeki Mindanao bölgesi yakınlarında meydana gelen 7,6 büyüklüğündeki depremde ise 1 kişi hayatını kaybetti. Sarsıntı nedeniyle evinden kaçan bazı kişiler yaralandı. Kaçanlardan bir hamile kadın, eşi ve kızı depremde çöken 15 metrelik beton duvarın altında kaldı. Hamile kadının hayatını kaybettiği belirtildi.

PEKİ NEDEN?

Aynı büyüklüklerdeki deprem Türkiye’de 50 binden fazla kişiyi, Malatya’da ise bin 237 kişiyi hayattan kopardı. Şimdi akıllarda bunun nedenine ilişkin sorular var. İşte aynı büyüklükteki depremin burada felakete neden olurken, Filipinler’de sadece birkaç noktada elektrik kesintisiyle, Japonya’da ise yaklaşık 50 evin yıkılmasıyla sonuçlanmasının nedeni…



DEPREMİN DERİNLİĞİ ÖNEMLİ

6 Şubat’ta ise 7.8 ve 7.6 büyüklüğünde depremler meydana geldi. Saat 04.17’de olan 7.8 büyüklüğündeki depremin derinliğini Kandilli Rasathanesi 5 kilometre olarak verdi. Farklı kaynakların verileri derinliği en fazla 8,6 kilometre olarak bildirdi. Sabah saat 13.24’teki 7.6 büyüklüğündeki depremin derinliğini ise Kandilli Rasathanesi yine 5 kilometre olarak verdi. Farklı kaynaklar 7 kilometre olabileceğini de aktardı. Yani depremin Türkiye’de zemine yakın olması ciddi bir etkendi ve zaten dünyada henüz bu boyutta bir afetin olmadığının belirtilmesi de bunu doğruluyordu. Bu arada Japonya’da yaşanan deprem sığ bir derinlikte oldu, Filipinler’deki ise kıyıya uzak bir noktadaydı. Bunun bir etken olduğu ifade ediliyor.



TEK NEDEN DERİNLİK DEĞİL! BİNALAR…

Türkiye’de depremin sismik veriler ışığındaki boyutu dışında yapıların çok da sağlam olmaması, hatta daha sonra yapılan incelemelerde deniz kumu, eksik malzeme gibi vicdan dışı durumların olması yıkımı daha da artırmıştı. Tarım alanlarında yapılaşma ve zeminde sıvılaşma bir diğer etkendi.



JAPONYA TÜRKİYE İÇİN İYİ BİR ÖRNEK

Filipinlerdeki yapılaşmaya ilişkin herhangi bir bilgi edinilemedi. Japonya’yı anlatmaya ise gerek yok! Ülke başlı başına depreme hazırlıklı olmasıyla biliniyor. Deprem ülkesi olduğunu kabul eden Japonya, aslında Türkiye için oldukça önemli bir örnek.



DERİNLİK, YÖNELİM, KAYMA YÖNÜ, ATIM

Bu bağlamda açıklanan bilimsel bir neden ise yok. Ancak bazı kaynaklar, aynı büyüklükteki depremin Türkiye’de felakete neden olurken, Filipinler VE Japonya’da hasar oluşturmadan sonuçlanmasının nedenini depremin derinliği, yönelimi, kayma yönü ve atımı ile alakalı olabildiğini ifade ediyor.