Hakkari Yüksekova yine sallandı

Hakkari’de dün ardı ardına yaşanan depremlerin ardından az önce yine korkutan bir sarsıntı oldu.

AFAD verilerine göre, Hakkari Yüksekova merkezli, saat 22.54’te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9 kilometre olarak bildirildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.0, derinliğini 5 kilometre olarak açıkladı. Merkezi ise Hakkari Çimenli olarak açıkladı.

Hakkari’de dün ardı ardına 4.4, 3.5, 4.5 ve 3.8 gibi depremler olmuş, herkesi korkutmuştu.

Deprem Araştırmacısı Baturhan Öğüt, konuya ilişkin açıklamasında,

“Bölgede gerçekleşen peşi sıra depremler/ depremcikler özenle takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu bölgede en kötü zemine sahip Yüksekova ilçesidir. Kuvvetle muhtemel 7,0-7,4 Hakkâri depremi sonucunda en fazla yıkım Yüksekova’da yaşanabilir”

demişti.