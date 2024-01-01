Hakkari Yüksekova yine sallandı

Hakkari’de dün ardı ardına yaşanan depremlerin ardından az önce yine korkutan bir sarsıntı oldu.
AFAD verilerine göre, Hakkari Yüksekova merkezli, saat 22.54’te 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin derinliği 9 kilometre olarak bildirildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.0, derinliğini 5 kilometre olarak açıkladı. Merkezi ise Hakkari Çimenli olarak açıkladı.
Hakkari’de dün ardı ardına 4.4, 3.5, 4.5 ve 3.8 gibi depremler olmuş, herkesi korkutmuştu.
Deprem Araştırmacısı Baturhan Öğüt, konuya ilişkin açıklamasında,
“Bölgede gerçekleşen peşi sıra depremler/ depremcikler özenle takip edilmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu bölgede en kötü zemine sahip Yüksekova ilçesidir. Kuvvetle muhtemel 7,0-7,4 Hakkâri depremi sonucunda en fazla yıkım Yüksekova’da yaşanabilir”
demişti.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.