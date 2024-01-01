Pülümür’de bir deprem daha

Tunceli Pülümür’de meydana gelen 4.2 büyüklüğündeki depremin ardından az önce bir sarsıntı daha yaşandı.

Kandilli Rasathanesi verilerine göre, saat 22.39’da Tunceli Pülümür merkezli 3.3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin derinliği 5 kilometre olarak bildirildi.

Bugün saatler 16.28’i gösterdiğinde yine aynı yerde 4.2 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmişti. Korkutan depremin derinliği yine 5 kilometreydi.

Uzmanlar, bu noktanın Yedisu Fayı’nı etkileyebilmesi açısında önem arz ettiğini bildiriyor.