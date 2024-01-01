Başını bahçe duvarına sıkıştıran köpek, kurtarıldı

Elazığ'ın Doğukent Mahallesi'nde meydana gelen olayda, bir köpek başını bir evin bahçe duvarına sıkıştırdı. Vatandaşların kendi imkanlarıyla çözemediği durum karşısında, çevre sakinleri hemen yardım çağrısında bulundu.
Elazığ Belediyesi itfaiye ekipleri, kısa sürede olay yerine intikal ederek köpeği kurtarma operasyonuna başladı. Hassas bir şekilde gerçekleştirilen müdahale sonucunda, köpek başını sıkıştığı yerden kurtarıldı.
Kurtarılan hayvan, tedavi edilmek üzere bir veterinere götürüldü. Vatandaşlar, hızlı ve etkili müdahaleleri nedeniyle itfaiye ekiplerine teşekkür etti. Olay, bölgedeki dayanışma ve yardımlaşma kültürünü bir kez daha gözler önüne serdi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.