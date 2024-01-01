Ağrı Dağı'nda dramatik anlar: Ukraynalı dağcı ölümden döndü

Doğubayazıt ilçesinde, Ağrı Dağı'na gerçekleştirilen 2024 yılının ilk tırmanışında Ukraynalı dağcı Danil Odynets, tırmanış sırasında dengesini kaybederek kayalıklara düştü. Olay, 4500 rakımda gerçekleşen tırmanışta yaşandı.

Ukraynalı dağcı, yaşadığı korku dolu anlarda arkadaşları tarafından hemen kurtarılıp ilk müdahalesi yapıldı. Durumu fark eden diğer dağcılar, hemen 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istediler.

Olay yerine AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin koordineli çalışması sonucunda dağcı güvenli bir şekilde kurtarılarak sağlık ekiplerince ilk müdahalesi gerçekleştirildi. Ayağı kırılan Ukraynalı dağcı, acil sağlık durumu nedeniyle Doğubayazıt Devlet Hastanesi'ne sevk edildi.

Dağcının kurtarılması sırasında yaşanan dramatik anlar, diğer tırmanışçıları da derin bir endişeye sevk etti. Ağrı Dağı'na tırmanış yapan yerli ve yabancı dağcılar, olayın ardından güvenlik önlemlerine daha da dikkat ederek tırmanışlarına devam ettiler.

Ağrı Dağı'na tırmanışlar, zorlu doğa koşulları ve yüksek rakımı nedeniyle her zaman risk içeren bir aktivite olmuştur. Bu olay, dağcıların dikkat ve tedbirlerini artırmaları gerekliliğini bir kez daha hatırlatmaktadır.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı