Haftada 4 bin adet deprem oluyordu 6 Şubat’tan bugüne kaç deprem oldu?

Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, bölgede meydana gelen deprem sayısının günlük 25-30’a kadar indiğini ifade etti. Depremin ilk haftalarında bu sayı haftalık 4 bini geçiyordu.

6 Şubat’tan bugüne kadar yaşanan deprem sayısına ilişkin bilgi veren Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener, bölgede olan deprem sayısının günlük 25-30’a kadar indiğini ifade etti.

44 BİN 29 ADET DEPREM ÇÖZÜMÜ YAPILDI

Özener,

“6 Şubat 2023 depremlerinin ardından, 29 Aralık 2023 saat 15.00 itibarıyla bölgede toplam 44 bin 29 adet deprem çözümü yapılmıştır. Bölgede meydana gelen deprem sayısı son hafta itibarıyla günlük ortalama 25-30 seviyelerine inmiştir”

ifadelerine yer verdi.

YAŞANAN DEPREMLERİN BÜYÜKLÜKLERİ VE SAYILARI

Bu süreçte yaşanan depremlerin büyüklükleri ve sayıları ise şöyle:

7.7 büyüklüğünde 1 adet deprem oldu.

7.6 büyüklüğünde 1 adet deprem oldu.

6.0-6.4-6.6 büyüklüğünde 3 adet deprem oldu.

5.0-5.9 arası 47 adet deprem oldu.

4.0-4.9 arası 606 adet deprem oldu.

3.0-3.9 arası büyüklükte 3 bin 87 adet deprem oldu.

2.0-2.9 arası büyüklükte 16 bin 238 adet deprem oldu.

0.3-1.9 arası büyüklükte 24 bin 46 adet deprem oldu.

4.0’ten büyük meydana gelen deprem sayısı toplamda 658…