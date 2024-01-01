Malatya’dan günübirlik sanat gezisi yapabilirsiniz Nasıl mı? İşte cevabı

Gaziantep Zeugma Mozaik Müzesi sanat ve tarihseverlerin ilgisini çeken, içerisinde birçok tarihi eseri barındıran bir müze. Yurt içinden ve yurt dışından birçok ziyaretçiyi kendine çekmeyi başaran, çok kıymetli eserlerin sergilendiği bu müze Malatya’da yaşayanlar tarafından da günübirlik ziyaret edilebiliyor.

Müzeyi çevrimiçi olarak Kültür ve Turizm Bakanlığının, Kültür Varlıkları Ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile yapmış olduğu Sanal Müze Projesi ile internet üzerinden de gezilebiliyor.

MALATYA’YA 230 KİLOMETRE UZAKLIKTA

Gaziantep’te bulunan bu değerli müze yurt dışından birçok ziyaretçiyi ve araştırmacıyı ağırlarken, yurt içindeki misafirlerine de tarihi bir gezi vaat ediyor. Malatya’ya yaklaşık 230 kilometre uzaklıkta bulunan müzeye gidiş ise normal koşullarda 3 buçuk saat kadar sürüyor.

ZEUGMA NE DEMEKTİR?

Türkiye Kültür Portalı tarafından verilen bilgilere göre, bölge ilk olarak 2 bin 300 yıl önce Büyük İskender’in komutanlarından olan Selevkos Nikator tarafından ele geçirildi, daha sonrasında milattan önce 64 yılında Roma hâkimiyetine geçti ve ismi Zeugma olarak değiştirildi. Zeugma’nın kelime anlamı ise “köprübaşı” olarak biliniyor. Kent, Sasaniler tarafından yok edilene kadar ise, Kommagene Krallığı’nın en büyük 4 kenti arasında yer alıyor. Bulunan mozaik ve fresklerle süslenmiş duvarlar ise kentin zenginliğini ve büyüklüğünü ortaya koyuyor.

ZEUGMA MOZAİK MÜZESİ

Müze Roma Dönemine ait, günlük hayattan ve sosyal yaşamdan izler barındıran, önemli delil ve heykel örnekleri barındıran bir müze. Mozaiklerin ifade biçimleri ve yapılış şekli ise modern sanattan izler barındırıyor. Helenistik dönemden ipuçları veren eserlerin bulunduğu bu müze, birçok tarih araştırmacısının da dikkatini çekiyor.

Gaziantep İl Kültür Ve Turizm Müdürlüğünden alınan bilgilere göre Fırat Nehri’ne yakın konumda bulunan mozaikler girişte, kentin teraslarına doğru yükselen mozaikler sırası ile yerleştirilmiştir. Müzeye egemen konumdaki Mars Heykeli ise Eski Zeugma kentinde olduğu gibi bu müzede de her yerden rahatlıkla görülebiliyor.

Müzede Roma ve geç antik döneme ait olduğu belirtilen, 2 bin 448 metrekare mozaik, 140 metrekare duvar resmi, 4 Roma çeşmesi, 20 sütun, 4 heykel, tunç Mars Heykeli, mezar kazımaları, lahitler ve mimari parçalar bulunuyor.

EN ÜNLÜ MOZAİKLERDEN BİRİ “ÇİNGENE KIZI”

En ünlü ve hepimizin bir yerlerden gördüğü, “Çingene Kızı” adı verilen eserin ise çok büyük bir ustalıkla yapıldığı bildiriliyor. Eserin adı milattan sonra 2’nci yüzyıl tarihli Maenad, ya da daha bilinir adıyla Çingene Kızı’dır. Bu eserdeki bakışların etkin kılınması için özel bir teknik kullanılıyor. Bu teknik daha sonra modern sanatta da kullanıldığı bilinen, “üç çeyrek bakış” tekniğidir. Daha sonrasında Leonardo Da Vinci tarafından da bu tekniğin kullanıldığı bilinir. Bu özellikleri ile de Zeugma’nın temsili haline gelmiş, birçok alanda kullanılmış.

MÜZE İNTERNET ÜZERİNDEN DE GEZİLEBİLİYOR

Müzeye giriş ücretinin ise kış sezonu bazında 280 TL olarak belirtiliyor. Müzekart sahibi olanlar ise müzeyi ücretsiz gezebiliyor. Aynı zamanda Kültür ve Turizm Bakanlığının yapmış olduğu Sanal Müze Projesi ile internet üzerinden net bir şekilde görülebiliyor. Fiziki olarak gezip görmenin, müze atmosferinin de etkisiyle daha verimli ve etkileyici olacağı söylenebilir.