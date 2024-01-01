Akşam saatlerinde acı haber! Malatya’da kaza can aldı

Malatya’da Cumhuriyet Örnek Mahallesi mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Malatya’da bu akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, kaza Yeşilyurt Cumhuriyet Örnek Mahallesi Doğanşehir-Malatya karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği plakası öğrenilemeyen bir otomobil yolda savruldu. Otomobilde bulunan kişiler yaralandı, 1 kişinin ise hayatını kaybettiği öğrenildi.
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürülürken 1 kişi de sıkıştığı yerden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı hastaneye götürüldü.
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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.