Akşam saatlerinde acı haber! Malatya’da kaza can aldı

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Malatya’da Cumhuriyet Örnek Mahallesi mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Malatya’da bu akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Yeşilyurt Cumhuriyet Örnek Mahallesi Doğanşehir-Malatya karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği plakası öğrenilemeyen bir otomobil yolda savruldu. Otomobilde bulunan kişiler yaralandı, 1 kişinin ise hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürülürken 1 kişi de sıkıştığı yerden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı hastaneye götürüldü.