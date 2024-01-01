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Akşam saatlerinde acı haber! Malatya’da kaza can aldı

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Malatya’da Cumhuriyet Örnek Mahallesi mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Akşam saatlerinde acı haber! Malatya’da kaza can aldı mask
Akşam saatlerinde acı haber! Malatya’da kaza can aldı
Akşam saatlerinde acı haber! Malatya’da kaza can aldı
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Malatya’da Cumhuriyet Örnek Mahallesi mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Malatya’da bu akşam saatlerinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Yeşilyurt Cumhuriyet Örnek Mahallesi Doğanşehir-Malatya karayolu üzerinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybettiği plakası öğrenilemeyen bir otomobil yolda savruldu. Otomobilde bulunan kişiler yaralandı, 1 kişinin ise hayatını kaybettiği öğrenildi.

Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye götürülürken 1 kişi de sıkıştığı yerden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kurtarıldı. Yaralı hastaneye götürüldü.
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01 Oca 2024 - 21:24 Malatya- Asayiş

Muhabir  Haber Merkezi

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