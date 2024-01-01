01 Oca 2024 - 21:20 - Gündem

Malatya’dan başlıyor, Bingöl’e kadar uzanıyor “O bölgelerde illa ki deprem olacak”

Gazi Üniversitesi DEMAR Müdürü Prof. Dr. Abdussamet Arslan, 6 Şubat depremlerin ardından fay hatlarında 9 metrelik atılımlar meydana geldiğinin altını çizerek, “İnanılmaz derecede yüksek bir rakamlar bunlar. Kuzeydoğu ve Güney kısmı gerildi. Kuzeydoğu kısmı; Malatya’dan başlar Elazığ dahil olmak üzere Bingöl’e dahi gidebilecek bir hat” dedi. Arslan, Bingöl,-Erzincan ve Marmara-Ege bölgesini de uyararak, “Buralarda illa ki deprem olacak” dedi.