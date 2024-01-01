- Yaşam

Yıkımın kış tehlikesi: Boşa akan sular buzlanınca…

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Kış aylarının da gelmesiyle iyice dökülen ağaçların yaprakları, sisli ve soğuk bir hava yaşayan Malatya’da güzel görüntüler oluşturuyor ancak yıkımlar nedeniyle oluşan su patlamaları bu güzelliği örseliyor.
Yıkımın kış tehlikesi: Boşa akan sular buzlanınca… mask
Yıkımın kış tehlikesi: Boşa akan sular buzlanınca…
Yıkımın kış tehlikesi: Boşa akan sular buzlanınca…
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Kış aylarının da gelmesiyle iyice dökülen ağaçların yaprakları, sisli ve soğuk bir hava yaşayan Malatya’da güzel görüntüler oluşturuyor ancak yıkımlar nedeniyle oluşan su patlamaları bu güzelliği örseliyor.

Sıfırın altına düşen hava sıcaklığı ve sis Malatya’nın bir kısmında güzel kareler çıkartsa da bazı yerlerde sorun çıkartıyor. Asrın felaketinden sonra ağır hasar alan Malatya’da birçok binada oluşan su arızaları soğuk havayla buluşunca kaldırımlarda ve yollarda buzlanmaya neden oluyor.

MALATYA’DA BİRÇOK SU SORUNU OLUŞTU

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra büyük ölçüde hasar alan Malatya’da birçok su sorunu oluştu. Depremlerden ve yıkımlardan sonra birçok ağır hasarlı bina ile enkaz yığıntılarında zarar gören su hatlarında, su akmaya devam ediyor. Bazı bölgelerde suyun soğuk havayla buluşmasıyla buzlamalar meydana geliyor. Kaldırımlarda ve yollarda oluşan buzlanmalar birçok vatandaşa sorun çıkartıyor. Yıkımlardan ve yapılan çalışmalardan dolayı Malatya’nın birçok noktasında oluşan çamurlu sular soğuk havayla birleşince buzlanmalar meydana geliyor.

KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKARTIYOR

Soğuk hava ve sis birçok noktada sorun çıkarsa da bazı yerlerde kartpostallık görüntüler ortaya çıkartıyor. Kış aylarının da gelmesiyle dökülen yapraklar sisli ve soğuk hava Malatya’nın bir kısmında kartpostallık görüntüler ortaya çıkartıyor. Sümer Park ve çevresindeki yeşillik alanlarda kış aylarının gelmesiyle beraber güzel kareler ortaya çıkıyor.

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01 Oca 2024 - 20:51 Malatya- Yaşam

Muhabir  Recep Bağdat

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