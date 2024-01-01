01 Oca 2024 - 20:24 - Yaşam

Kırşehir’de yaşayanlar yarın dikkat!

2 Ocak 2024 tarihinde Kırşehir'de elektrik kesintisi yaşanacak. Kesinti, Meram Elektrik tarafından gerçekleştirilecek ve çeşitli ilçeleri etkileyecek. Elektrik kesintisi, şebeke yenileme, bakım çalışmaları ve arıza giderme gibi nedenlerle planlandığı belirtildi. Kesinti sabah saatlerinde başlayacak ve akşam saatlerine kadar devam edecek.