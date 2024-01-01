Kırşehir’de yaşayanlar yarın dikkat!

2 Ocak 2024 tarihinde Kırşehir'de elektrik kesintisi yaşanacak. Kesinti, Meram Elektrik tarafından gerçekleştirilecek ve çeşitli ilçeleri etkileyecek. Elektrik kesintisi, şebeke yenileme, bakım çalışmaları ve arıza giderme gibi nedenlerle planlandığı belirtildi. Kesinti sabah saatlerinde başlayacak ve akşam saatlerine kadar devam edecek.
İşte 2 Ocak 2024 tarihinde Kırşehir'de etkilenecek ilçeler ve kesinti süreleri:
KIRŞEHİR AKÇAKENT HASANALİ KÖYÜ
Tarih: 02.01.2024, Saat: 10:00 - 16:00
KIRŞEHİR AKÇAKENT KÖSEFAKILI BUCAK MERKEZİ KÖYÜ
Tarih: 02.01.2024, Saat: 10:00 - 16:00
KIRŞEHİR AKÇAKENT YAYLAÖZÜ KÖYÜ, GÜVEMLİ YAYLA EVLERİ
Tarih: 02.01.2024, Saat: 10:00 - 16:00
KIRŞEHİR AKÇAKENT YEŞİLDERE KÖYÜ
Tarih: 02.01.2024, Saat: 10:00 - 16:00
KIRŞEHİR AKÇAKENT YETİKLİ KÖYÜ, GÜNEŞLİ MEVKİİ
Tarih: 02.01.2024, Saat: 10:00 - 16:00
KIRŞEHİR MERKEZ AŞIKPAŞA MAHALLESİ
Tarih: 02.01.2024, Saat: 01:00 - 02:00
KIRŞEHİR MERKEZ KERVANSARAY MAHALLESİ
Tarih: 02.01.2024, Saat: 03:00 - 04:00
KIRŞEHİR MERKEZ BAĞBAŞI MAHALLESİ
Tarih: 02.01.2024, Saat: 08:30 - 12:30
KIRŞEHİR MERKEZ BAĞBAŞI MAHALLESİ
Tarih: 02.01.2024, Saat: 09:00 - 11:30
KIRŞEHİR MERKEZ AHİEVRAN MAHALLESİ
Tarih: 02.01.2024, Saat: 15:30 - 18:00.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.