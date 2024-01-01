Ankara'da yarın elektrik kesintisi yaşanacak

Ankara'da yaşayanlar için önemli bir duyuru yapıldı. 2 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan Başkent Elektrik kesintisi, şehrin birçok ilçesini etkileyecek. Kesinti, sabah saatlerinde başlayacak ve akşam saatlerine kadar devam edecek. İşte detaylar:

Başkent Elektrik kesintisi işlemi, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları, arıza gibi nedenlerle gerçekleştiriliyor. Bu süreçte Ankara'nın birçok ilçesi elektrik kesintisinden etkilenecek ve vatandaşlar bu duruma dikkat etmeli.

Ankara'da etkilenecek ilçeler şu şekildedir:

ALTINDAĞ İLÇESİ

Tarih: 02.01.2024

Saat: 09:00- 17:00

Etkilenen Cadde/Sokak: Uzayan, Çevreli, Gulaçan, Örnek, Sarıçam, Gültepe, Örnek-682, Gönnüler, 679/5, Şehit Cemalettin, Turgut Özal 2, Semin

AYAŞ İLÇESİ

Tarih: 02.01.2024

Saat: 09:30 - 17:30

Etkilenen Cadde Sokak: Ballıkuyumcu Mahallesi, Eskişehir Devlet Yolu, Balkuyumcu Evleri, Kartalkaya, 5243, Hisarlıkaya, 5230, 5228, 5235, 5231, 5275, 5283, Bağdat, 5278, 5282, 5281, 5280, 5242, 5273, 5249, Emek Birikim (74/2)(75/2)

BALA İLÇESİ

Tarih: 02.01.2024

Saat: 09:30- 12:00

Etkilenen Cadde Sokak: Küçükcamili

ÇAMLIDERE İLÇESİ

Tarih: 02.01.2024

Saat: 09:00- 17:00

Etkilenen Cadde Sokak: Yanık, Güvem, Yukarıçanlı, Akçabayır, Sarıçam, Cığırlar, Sipahiler, Bulak, Eğerlidere, Göçer, Çukurören, Kadoğlu, Salın, Aköz, Yukarıkese, Hıdırlar, Semeler, Aluç, Değirmenciler, Çengeller, Yeni, Kerimler, Belpınar, Özbekler, Kızılcaören, Kasımlar Salın, Saraçlar, Yukarı Çukurören, Seyhamamı, Beşkonak, Saray, Kösel.

Ankara'da yaşayan vatandaşlar, belirtilen tarih ve saatlerde elektrik kesintisinin yaşanacağı bölgelerde önlem alarak işlerini planlaması gerekiyor.