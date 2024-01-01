Ankara'da yarın elektrik kesintisi yaşanacak

Ankara'da yaşayanlar için önemli bir duyuru yapıldı. 2 Ocak 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan Başkent Elektrik kesintisi, şehrin birçok ilçesini etkileyecek. Kesinti, sabah saatlerinde başlayacak ve akşam saatlerine kadar devam edecek. İşte detaylar:
Başkent Elektrik kesintisi işlemi, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları, arıza gibi nedenlerle gerçekleştiriliyor. Bu süreçte Ankara'nın birçok ilçesi elektrik kesintisinden etkilenecek ve vatandaşlar bu duruma dikkat etmeli.
Ankara'da etkilenecek ilçeler şu şekildedir:
ALTINDAĞ İLÇESİ
Tarih: 02.01.2024
Saat: 09:00- 17:00
Etkilenen Cadde/Sokak: Uzayan, Çevreli, Gulaçan, Örnek, Sarıçam, Gültepe, Örnek-682, Gönnüler, 679/5, Şehit Cemalettin, Turgut Özal 2, Semin
AYAŞ İLÇESİ
Tarih: 02.01.2024
Saat: 09:30 - 17:30
Etkilenen Cadde Sokak: Ballıkuyumcu Mahallesi, Eskişehir Devlet Yolu, Balkuyumcu Evleri, Kartalkaya, 5243, Hisarlıkaya, 5230, 5228, 5235, 5231, 5275, 5283, Bağdat, 5278, 5282, 5281, 5280, 5242, 5273, 5249, Emek Birikim (74/2)(75/2)
BALA İLÇESİ
Tarih: 02.01.2024
Saat: 09:30- 12:00
Etkilenen Cadde Sokak: Küçükcamili
ÇAMLIDERE İLÇESİ
Tarih: 02.01.2024
Saat: 09:00- 17:00
Etkilenen Cadde Sokak: Yanık, Güvem, Yukarıçanlı, Akçabayır, Sarıçam, Cığırlar, Sipahiler, Bulak, Eğerlidere, Göçer, Çukurören, Kadoğlu, Salın, Aköz, Yukarıkese, Hıdırlar, Semeler, Aluç, Değirmenciler, Çengeller, Yeni, Kerimler, Belpınar, Özbekler, Kızılcaören, Kasımlar Salın, Saraçlar, Yukarı Çukurören, Seyhamamı, Beşkonak, Saray, Kösel.
Ankara'da yaşayan vatandaşlar, belirtilen tarih ve saatlerde elektrik kesintisinin yaşanacağı bölgelerde önlem alarak işlerini planlaması gerekiyor.
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Yorum yazarak Malatya Busabah Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Malatya Busabah hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Malatya Busabah editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Malatya Busabah değil haberi geçen ajanstır.