7.6 büyüklüğündeki depremde 2 kişi hayatını kaybetti, 50'den fazla ev yıkıldı

Japonya'nın Ishikawa eyaletinde meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan trajedide 2 kişi hayatını kaybederken, 50'den fazla ev yıkıldı.

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Japonya Polis Teşkilatı tarafından yapılan açıklamada, Nanao şehrinde gerçekleşen depremin sebep olduğu olaylarda 2 kişinin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Wajima İtfaiye Departmanı'nın verdiği bilgilere göre, depremin etkisiyle bölgede bulunan 50'den fazla ev yıkıldı. Ayrıca, Japonya Baş Kabine Sekreteri Yoshimasa Hayashi, enkaz altında kalan 6 kişinin olduğunu belirtti.

Nomi şehrinde yaklaşık 100 kişi kamu binalarına sığınırken, Yamagata eyaletinde ise yaklaşık 2 bin kişi belediye tesislerine tahliye edildi.

Japonya İmparatorluk Sarayı Ajansı tarafından yapılan açıklamaya göre, deprem nedeniyle imparator ve ailesinin yarın halkı selamlayacağı geleneksel etkinliğin iptal edildiği ifade edildi.

Depremin etkisiyle ulaşım da olumsuz etkilendi. Ishikawa'nın yanı sıra Toyama, Niigata, Fukui ve Gifu eyaletlerinde hissedilen deprem nedeniyle demiryolu işletmecisi JR, Joetsu ve Hokuriku hatlarındaki tüm hızlı trenleri ile Kansai bölgesi ile Horukuri bölgesini birbirine bağlayan sınırlı ekspres trenlerin seferlerinin askıya alındığı bildirildi. Ayrıca, en az 24 uçuşun iptal edildiği belirtildi.

Japonya Meteoroloji Ajansı (JMA), depremin ardından büyüklüğü 3 ila 6.1 arasında değişen 81 artçı depremin yaşandığını açıklarken, önümüzdeki 1 haftalık süreçte benzer şiddette depremlerin meydana gelebileceği uyarısında bulundu.

Olay sonrasında bazı bölgelerde çıkan yangınlar ve elektrik kesintileri, binlerce kişinin tahliye edilmesine neden oldu. Deprem, en az 32,500 haneyi elektriksiz bırakırken, birçok yapıda da maddi hasara yol açtı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı